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Otomotiv devi on binlerce aracını geri çağırıyor: Arka aks bağlantısı kopabilir

10:07, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 10:47, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Chery, arka aks bağlantısında tespit edilen ve seyir halindeyken tekerlek kontrolünün kaybedilmesine yol açabilecek kaynak hatası nedeniyle 53 bin 882 aracını geri çağırma kararı aldı. Kusurlu parçalar ücretsiz değiştirilecek.

Chery, arka akslarda tespit edilen olası kaynak hatası nedeniyle 53 bin 882 aracını geri çağırıyor. 27 Kasım’da başlayacak işlem kapsamında Tiggo 5x ve Omoda serisindeki belirli araçlar incelemeye alınacak. Kusurlu olduğu belirlenen arka akslar ücretsiz değiştirilecek.

ARKA AKS BAĞLANTISI KOPABİLİR

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından yapılan açıklamaya göre geri çağırma, 6 Haziran 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında üretilen Tiggo 5x ve Omoda serisi araçları kapsıyor.


Üretim sürecindeki olası bir hata nedeniyle bazı araçların arka aksında bulunan boyuna salıncak kolu ile burç yuvası arasındaki kaynak bağlantısının yeterli dayanıklılığa sahip olmayabileceği belirtildi.

Söz konusu bağlantının en kötü senaryoda koparak ayrılabileceği, bunun da tekerlek kontrolünün kaybedilmesine ve trafik kazası riskinin yükselmesine yol açabileceği bildirildi.

Geri çağırma kapsamında araçların arka akslarındaki üretim tarihi kodları ücretsiz olarak kontrol edilecek. Kusurlu üretim grubuna ait olduğu tespit edilen arka akslar herhangi bir ücret alınmadan yenileriyle değiştirilecek.

MALEZYA'DA YAŞANAN OLAYIN ARDINDAN GELDİ

Çin’deki geri çağırma kararı, Chery’nin Malezya’da benzer bir güvenlik problemiyle karşılaşmasının ardından geldi. 6 Ekim’de 2023 model bir Omoda 5’in arka aksı seyir halindeyken ayrılmıştı.


Olayın ardından Malezyalı düzenleyiciler, modelin sertifikasyonunu ve yeni araç tescillerini askıya almıştı. Chery ise ülkede 8 bin 878 Omoda 5’i kapsayan geri çağırma sürecini başlatmıştı.

Şirket, 11 Ekim’de yaptığı açıklamada ilgili üretim grubundaki araçların arka aks salıncak kolunun bazı kaynak noktalarında yeterli dayanımın sağlanamamış olabileceğini duyurmuştu. Bunun üzerine Çin’deki ve diğer ilgili pazarlardaki aynı üretim grubuna ait Omoda 5 modelleri için de özel risk incelemesi başlatılmıştı.

Başlıklar :Tiggo 5xOmodaCherygeri çağırmaservis
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Otomotiv devi on binlerce aracını geri çağırıyor: Arka aks bağlantısı kopabilir

Chery, arka akslarda tespit edilen olası kaynak hatası nedeniyle 53 bin 882 aracını geri çağırıyor. 27 Kasım’da başlayacak işlem kapsamında Tiggo 5x ve Omoda serisindeki belirli araçlar incelemeye alınacak. Kusurlu olduğu belirlenen arka akslar ücretsiz değiştirilecek.

ARKA AKS BAĞLANTISI KOPABİLİR

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından yapılan açıklamaya göre geri çağırma, 6 Haziran 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında üretilen Tiggo 5x ve Omoda serisi araçları kapsıyor.


Üretim sürecindeki olası bir hata nedeniyle bazı araçların arka aksında bulunan boyuna salıncak kolu ile burç yuvası arasındaki kaynak bağlantısının yeterli dayanıklılığa sahip olmayabileceği belirtildi.

Söz konusu bağlantının en kötü senaryoda koparak ayrılabileceği, bunun da tekerlek kontrolünün kaybedilmesine ve trafik kazası riskinin yükselmesine yol açabileceği bildirildi.

Geri çağırma kapsamında araçların arka akslarındaki üretim tarihi kodları ücretsiz olarak kontrol edilecek. Kusurlu üretim grubuna ait olduğu tespit edilen arka akslar herhangi bir ücret alınmadan yenileriyle değiştirilecek.

MALEZYA'DA YAŞANAN OLAYIN ARDINDAN GELDİ

Çin’deki geri çağırma kararı, Chery’nin Malezya’da benzer bir güvenlik problemiyle karşılaşmasının ardından geldi. 6 Ekim’de 2023 model bir Omoda 5’in arka aksı seyir halindeyken ayrılmıştı.


Olayın ardından Malezyalı düzenleyiciler, modelin sertifikasyonunu ve yeni araç tescillerini askıya almıştı. Chery ise ülkede 8 bin 878 Omoda 5’i kapsayan geri çağırma sürecini başlatmıştı.

Şirket, 11 Ekim’de yaptığı açıklamada ilgili üretim grubundaki araçların arka aks salıncak kolunun bazı kaynak noktalarında yeterli dayanımın sağlanamamış olabileceğini duyurmuştu. Bunun üzerine Çin’deki ve diğer ilgili pazarlardaki aynı üretim grubuna ait Omoda 5 modelleri için de özel risk incelemesi başlatılmıştı.

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