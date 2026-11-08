Otomotiv devi on binlerce aracını geri çağırıyor: Arka aks bağlantısı kopabilir

Sıfır otomobilde kasım fırsatları belli oldu: 791 bin TL'ye varan indirim işte marka marka fiyatlar

Sıfır kilometre otomobil almak isteyenler için kasım ayının kampanyaları netleşmeye başladı. Otomobil üreticileri yeni ayla birlikte güncel fiyat listelerini ve indirimli satış seçeneklerini duyurdu. Toyota Corolla'da 791 bin TL'ye ulaşan indirim dikkat çekerken, Dacia Logan'ın kampanyalı fiyatı 1 milyon 328 bin TL'ye kadar geriledi. BYD Seal'de 305 bin TL, Kia Seltos'ta ise 300 bin TL indirim uygulanıyor. Renault, Honda, Jeep ve diğer markalar da kasım ayına özel fiyatlarını açıkladı. Tesla ise Model Y fiyatlarında değişikliğe gitmedi. İşte 8 markanın kasım ayı fiyatları ve öne çıkan kampanyaları...