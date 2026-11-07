Et fiyatlarında yeni dönem başlıyor: Artık bu ağırlık esas alınacak

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Karkas sığır etinin pazar fiyatının belirlenmesinde soğuk karkas ağırlığı yerine sıcak karkas ağırlığı esas alınacak. Yeni düzenlemeyle alım işlemlerinde fire kesintisinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle karkas sığır etinin pazar fiyatının hesaplanmasında kullanılan ağırlık ölçütü değiştirildi. Buna göre fiyatlandırmada artık soğuk karkas ağırlığı değil, sıcak karkas ağırlığı esas alınacak.

Yeni düzenlemeyle karkas sığır alım işlemlerinde hesaplama ve ödeme aşamasında herhangi bir fire kesintisi uygulanmaması amaçlanıyor. Böylece üretici ile alıcı arasındaki ağırlık hesaplamalarından kaynaklanan anlaşmazlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Yüzde 2'lik ağırlık kaybı hesaba katılıyordu

Mevcut uygulamada pazar fiyatının belirlenmesinde soğuk karkas ağırlığı dikkate alınıyor, soğutma işlemi sırasında meydana gelen ağırlık kaybı ise varsayımsal olarak yüzde 2 üzerinden hesaplanıyordu.

Bu oran üzerinden yapılan düşüşler, teslim edilen ürünün gerçek ağırlığı konusunda tereddütlere neden olabiliyor, bazı durumlarda mükerrer fire kesintisi sorununu beraberinde getirebiliyordu.

Yeni uygulamayla birlikte fiyatlandırmada sıcak karkas ağırlığının esas alınması sayesinde bu hesaplama farklılıklarının giderilmesi hedefleniyor.

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Yetkili genel müdürlük değişti

Yönetmelik değişikliğiyle idari görev dağılımında da düzenlemeye gidildi. Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler, bundan böyle Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

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