Fidan’dan Karadeniz ve Körfez uyarısı: Küresel gıda ve enerji güvenliği tehlikede

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerinde Karadeniz ve Körfez'de yaşanan gerilimlerin küresel etkilerine dikkat çekti. Uluslararası mekanizmaların barışı korumakta zorlandığını belirten Fidan, bölgesel çatışmaların yalnızca ilgili ülkeleri değil, dünya genelindeki güvenlik ve ekonomik dengeleri de etkilediğini ifade etti.

Karadeniz'deki saldırılar gıda güvenliğini tehdit ediyor

Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların bölgesel istikrarı olumsuz etkilediğini belirten Fidan, bu gelişmelerin küresel gıda güvenliği açısından da büyük tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Körfez'de yaşanan gelişmelerin enerji akışını etkilediğine işaret eden Fidan, bu sorunların daha geniş bir bölgesel dinamiğin parçası olduğunu dile getirdi.

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İsrail'in saldırılarına tepki

İsrail'in komşu ülkelere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayan Fidan, bu durumun bölgesel barışın önündeki engellerden biri olduğunu ifade etti.

Bölgedeki gerginliğin daha fazla tırmanmasının önlenmesinin son derece önemli olduğunu belirten Fidan, güvenliğin sağlanmasının hayati bir mesele olduğunun altını çizdi.

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