Fon soruşturmasında yeni gelişme: Eski SPK başkanvekili dahil 4 kişi daha tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması genişleyerek devam ediyor.
4 isim daha tutuklandı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden aralarında eski SPK Başkanvekili Enver Usca'nın da olduğu 4 kişi tutuklandı.
Toplam tutuklu sayısı 118 oldu
Tutuklanan isimler şöyle;SPK eski Başkan Vekili
Enver Usca,SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire eski Başkanı
Ercan Urkan,BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı
Mustafa Alper Taş,Tera Holding İdari İşler Direktörü
Ümit Sincanlı.
İki kişi serbest
SPK eski Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu adli kontrol uygulandı. SPK eski kurul üyesi Bülent Murat Haholu ise ifadesinin ardından savcılıktan serbest kaldı.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.