179 bin kişi anaparasının tamamını aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendiren Şimşek, uygulanan ekonomi programıyla makroekonomik temellerin güçlendirildiğini ve ülkenin şoklara karşı dayanıklılığının artırıldığını söyledi. 2026 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 3,3 büyümesini beklediklerini belirten Şimşek, 2027 yılında büyümenin kademeli olarak hızlanacağını öngördüklerini kaydetti. Tasfiye sürecinde yapılan ödemelere ilişkin güncel rakamları da paylaşan Şimşek, 4 Kasım itibarıyla olağan tasfiye kapsamında 93 fonda 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi. Olağanüstü tasfiye kapsamında ise 15 fonda 542 bin 975 hesaba toplam 62,2 milyar lira ara ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı. Şimşek, "Böylece bugüne kadar toplamda 108 fonda, 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar TL ödeme yapılmış ve 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını almıştır" ifadelerini kullandı.

9 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞI İADE EDİLDİ

Fonlardan haksız ve fahiş kazanç elde edenlere yönelik mal varlığı tespit çalışmalarının da sürdüğünün altını çizen Şimşek, MASAK'ın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şimşek, "4 Kasım itibarıyla yaklaşık 3,8 milyar TL tutarında 100 işlem ertelenmiş, 36 farklı ülkedeki yurt dışı muadilleri ile iş birliği neticesinde yaklaşık 9 milyar TL mal varlığı tespit edilerek adli mercilerin bilgisine sunulmuştur" açıklamasında bulundu.

EMEKLİLERİN ALIM GÜCÜ ARTACAK

2027 yılı bütçesinde emeklilerin alım gücünün desteklenmesi amacıyla kaynak ayrıldığını anlatan Şimşek, faiz dışı harcamalarda stratejik alanların önceliklendirildiğine dikkat çekti.

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156,5 MİLYAR LİRALIK KREDİ İMKÂNI

İhracatçılara yönelik reeskont kredi limitinin günlük 300 milyon liradan 5 milyar liraya çıkarıldığını aktaran Şimşek, reeskont kredi faiz oranının yüzde 23,95'e düşürüldüğünü dile getirdi. KOBİ ve ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında önemli bir kaynağın hazır tutulduğunu ifade eden Şimşek, "Destek paketlerimizde halen 156,5 milyar lira kredi imkânı kullanıma hazır durumdadır. İhtiyaç duyulması halinde reel sektöre yönelik bu imkânları daha da artıracağız" dedi.

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