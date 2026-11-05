Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ege'de bir haftada 7 deprem: Osman Bektaş iki ili uyardı

Ege'de bir haftada 7 deprem: Osman Bektaş iki ili uyardı

13:00, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Ege'de bir haftada 7 deprem: Osman Bektaş iki ili uyardı
7'lik deprem üreten bölge yeniden gündemde.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde sismik hareketlilik devam ederken, Ege Denizi'nde son bir haftada kaydedilen 7 deprem yeniden dikkatleri bölgeye çevirdi. Bir hafta içerisinde meydana gelen 7 depremin büyüklüğü 3,5 ile 4,7 arasında değişti. Sarsıntıların ardından değerlendirmelerde bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise deprem hareketliliğinin yalnızca Ege Denizi ile sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğine işaret etti.

Bektaş, Dinar'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme dikkat çekerek bölgenin geçmişte büyük depremler üretmiş Uşak Deprem Kümesi'ne yakınlığına vurgu yaptı.

EGE'DE BİR HAFTADA 7 DEPREM KAYDEDİLDİ

Türkiye'nin batısındaki sismik hareketlilik son günlerde yeniden gündeme geldi. AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde son bir haftada 7 deprem meydana geldi. Kaydedilen sarsıntıların büyüklükleri 3,5 ile 4,7 arasında değişirken, depremlerin derinlikleri genel olarak 7 kilometre civarında ölçüldü.

Peş peşe yaşanan sarsıntılar, bölgedeki aktif fay hatlarını yeniden gündeme taşırken, uzmanların değerlendirmeleri de yakından takip edilmeye başlandı.

BEKTAŞ DİNAR'DAKİ DEPREME DİKKAT ÇEKTİ

Bölgedeki hareketliliği daha önce de değerlendiren Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Ege Denizi ile Batı Anadolu arasındaki tektonik ilişkiler üzerine yeni bir açıklama yaptı.

Girit Bindirme Kuşağı ile Batı Anadolu arasındaki transfer zonlarında yaşanan deformasyonun Uşak, Denizli ve Afyon yönüne doğru ilerliyor olabileceğini belirten Bektaş, bu kez Dinar'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremi gündemine aldı.

Sosyal medya hesabından bir harita paylaşan Bektaş, değerlendirmesini "Ege'den Uşak deprem kümesine stres aktarımı" başlığıyla duyurdu.

Prof. Dr. Osman Bektaş
Prof. Dr. Osman Bektaş

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLER ÜRETMİŞ BİR BÖLGEYE YAKIN"

Bektaş, açıklamasında Ege Denizi'nden kuzeye doğru izlenen deprem hareketliliğinin Dinar'daki son sarsıntıyla yeni bir noktaya dikkat çektiğini belirtti.

Dinar'ın, geçmişte 6 ile 7 büyüklüğü arasında depremler üretmiş Uşak Deprem Kümesi'ne yakın bir konumda bulunduğunu ifade eden Bektaş, bölgedeki fayların birbirinden tamamen bağımsız değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Uzman, Ege'deki aktif faylarda meydana gelen hareketlerin bölgesel gerilme değişimleriyle bağlantılı olabileceğini belirterek, tektonik hareketliliğin daha geniş bir alan içerisinde ele alınması gerektiğine işaret etti.

"DEPREM KÜMESİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Deprem aktivitesinin yalnızca tek bir fay üzerinden değerlendirilmesinin yeterli olmayacağını belirten Bektaş, genişleyen fay sistemine dikkat çekti.

Bektaş'ın değerlendirmesine göre Ege Denizi'nden Batı Anadolu'nun iç kesimlerine uzanan sismik hareketlilik, bölgedeki fay sistemlerinin birlikte incelenmesini gerektiriyor. Dinar'daki son deprem de bu kapsamda dikkat çeken gelişmeler arasında yer alıyor.

MARMARA DEPREMİYLE İLGİLİ DE DEĞERLENDİRME YAPMIŞTI

Prof. Dr. Osman Bektaş, geçtiğimiz hafta Ege Denizi'nde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında Marmara Bölgesi'ndeki fay hareketliliğine ilişkin de açıklamalarda bulunmuştu.

Bektaş, söz konusu depremin 1912 Şarköy depremiyle ilişkilendirilen gerilme aktarımı tartışmalarını yeniden gündeme getirdiğini belirtmişti.

Uzman, açıklamasında 1912 Şarköy depreminin batıya, Saros yönüne ve doğuya, İstanbul yönüne doğru gerilme aktarımı açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmişti. Ancak Ege'de meydana gelen son depremin Orta Marmara segmentini doğrudan tetikleyen yeni bir yükleme mekanizması sunmadığını da özellikle vurgulamıştı.

Bölgedeki sismik hareketlilik sürerken uzmanların değerlendirmelerinde, aktif fayların birbirleriyle olan tektonik ilişkilerinin ve bölgesel gerilme değişimlerinin birlikte incelenmesi gerektiği öne çıkıyor.

Muğla depreminin ardından Uşak'a dikkat çekti: 55 yıllık sismik geçmişi hatırlattı
Hayat
Muğla depreminin ardından Uşak'a dikkat çekti: 55 yıllık sismik geçmişi hatırlattı
Deprem sonrası büyük tehlike: Toprak bir anda harekete geçebilir
Hayat
Deprem sonrası büyük tehlike: Toprak bir anda harekete geçebilir
Kapadokya’daki facia sonrası dikkat çeken uyarı: Gözler rekor kıran o bölgeye çevrildi
Hayat
Kapadokya’daki facia sonrası dikkat çeken uyarı: Gözler rekor kıran o bölgeye çevrildi
Başlıklar :DepremMarmara DepremiUşak
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026