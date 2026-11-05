İç kanama geçirmişti: Murat Cemcir aylar sonra ortaya çıktı iflas sürecini açıkladı

İFLAS İDDİALARINA YANIT

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Murat Cemcir, şirketi hakkında gündeme gelen iflas sürecine de açıklık getirdi.





Cemcir, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şirketin yetkililerine ulaşmayan bir tebligat vardı. Bu da bizim haberdar olmadığımız bir konuydu. Fakat haberdar olduktan sonra avukatlarımız gerekli itirazlarını yaptılar. Süreç hukuki bir süreçte ilerleyecek. Ben bunun bizim faydamıza sonuçlanacağını düşünüyorum"