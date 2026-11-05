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İç kanama geçirmişti: Murat Cemcir aylar sonra ortaya çıktı iflas sürecini açıkladı

İç kanama geçirmişti: Murat Cemcir aylar sonra ortaya çıktı iflas sürecini açıkladı

14:03, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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İç kanama geçirmişti: Murat Cemcir aylar sonra ortaya çıktı iflas sürecini açıkladı

İç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 3 gün yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu Murat Cemcir, yaşadığı zorlu sürecin ardından ilk kez görüntülendi. Murat Cemcir, sağlık durumu ve şirketi hakkındaki iflas sürecini anlattı.

Bir dönem Ahmet Kural ile yakın dostluğu ve birlikte rol aldığı projelerle adından söz ettiren oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunuyla hayranlarını endişelendirmişti. Evinde aniden rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan ve iç kanama geçirdiği belirlenen 49 yaşındaki oyuncu, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.


Bir dönem Ahmet Kural ile yakın dostluğu ve birlikte rol aldığı projelerle adından söz ettiren oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunuyla hayranlarını endişelendirmişti. Evinde aniden rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan ve iç kanama geçirdiği belirlenen 49 yaşındaki oyuncu, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Uzun süren sessizliğini bozan ünlü oyuncu, hem sağlık durumuna hem de şirketiyle ilgili iflas iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uzun süren sessizliğini bozan ünlü oyuncu, hem sağlık durumuna hem de şirketiyle ilgili iflas iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İFLAS İDDİALARINA YANIT

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Murat Cemcir, şirketi hakkında gündeme gelen iflas sürecine de açıklık getirdi.


Cemcir, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şirketin yetkililerine ulaşmayan bir tebligat vardı. Bu da bizim haberdar olmadığımız bir konuydu. Fakat haberdar olduktan sonra avukatlarımız gerekli itirazlarını yaptılar. Süreç hukuki bir süreçte ilerleyecek. Ben bunun bizim faydamıza sonuçlanacağını düşünüyorum"

İFLAS İDDİALARINA YANITGazetecilerin sorularını yanıtlayan Murat Cemcir, şirketi hakkında gündeme gelen iflas sürecine de açıklık getirdi. Cemcir, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Şirketin yetkililerine ulaşmayan bir tebligat vardı. Bu da bizim haberdar olmadığımız bir konuydu. Fakat haberdar olduktan sonra avukatlarımız gerekli itirazlarını yaptılar. Süreç hukuki bir süreçte ilerleyecek. Ben bunun bizim faydamıza sonuçlanacağını düşünüyorum"

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşadığı iç kanama nedeniyle bir süre yoğun bakımda tedavi gören Murat Cemcir, sağlık durumunu merak edenlere de müjdeli haberi verdi. İyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini belirten oyuncu, doktorların kendisine bir süre dinlenmesi ve herhangi bir şey yapmaması yönünde tavsiyede bulunduğunu açıkladı.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTIYaşadığı iç kanama nedeniyle bir süre yoğun bakımda tedavi gören Murat Cemcir, sağlık durumunu merak edenlere de müjdeli haberi verdi. İyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini belirten oyuncu, doktorların kendisine bir süre dinlenmesi ve herhangi bir şey yapmaması yönünde tavsiyede bulunduğunu açıkladı.

Sağlığının oldukça iyi olduğunu söyleyen Cemcir, "Teşekkür ederim. İyiyim. Doktorlar 8-9 ay zaman vermişti bir şey yapmamam için. Sağlığım çok iyi, her şey çok iyi gidiyor" dedi.

Sağlığının oldukça iyi olduğunu söyleyen Cemcir, "Teşekkür ederim. İyiyim. Doktorlar 8-9 ay zaman vermişti bir şey yapmamam için. Sağlığım çok iyi, her şey çok iyi gidiyor" dedi.
Başlıklar :Murat Cemcirsağlık durumuiflas
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