Adanalı kebapçılar şırdana yüzde 70 indirim yaptı: Esnaf taleplere yetişemiyor





Düzenli olarak şırdan tükettiğini belirten Onur Tatlı ise şöyle devam etti:





“Önceden çok uygun fiyata tükettiğimiz şırdanın fiyatı son zamanlarda oldukça artmıştı. Kent genelinde böyle bir kampanyanın yapılması bizleri mutlu etti. Şırdanı severek tüketiyoruz, neredeyse iki günde bir yiyoruz. Fiyatların düşmesi bizim için sevindirici oldu.”