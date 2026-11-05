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Adanalı kebapçılar şırdana yüzde 70 indirim yaptı: Esnaf taleplere yetişemiyor

Adanalı kebapçılar şırdana yüzde 70 indirim yaptı: Esnaf taleplere yetişemiyor

10:17, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:00, 05/11/2026, Perşembe
DHA
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Adanalı kebapçılar şırdana yüzde 70 indirim yaptı: Esnaf taleplere yetişemiyor

Adana’nın sevilen lezzetlerinden şırdanın fiyatı, 240 TL’den 80 TL’ye kadar geriledi. Yüzde 70 düşüşüyle birlikte şırdana ilgi artarken, esnaf talebin yoğunlaştığını, vatandaşlar ise fiyatlardan memnun oldu.

Kentte kebaptan sonra en çok tüketilen lezzetlerden olan şırdanın fiyatı 240 TL’den 80 TL’ye kadar geriledi. Yaklaşık yüzde 70’lik fiyat düşüşünde, sakatat ithalatının artmasının etkili olduğu belirtildi. Özellikle son dönemde piyasaya sunulan ürün miktarının artmasıyla fiyatların gerilediğini belirten esnaf, düşüşün vatandaşların şırdana olan talebini de artırdığını söyledi. Daha önce yüksek fiyatı nedeniyle kent genelinde günlük 20-25 bin adet tüketilen şırdanın, fiyatının düşmesiyle birlikte günlük tüketimi 50 bin adede yaklaştı.



Kentte kebaptan sonra en çok tüketilen lezzetlerden olan şırdanın fiyatı 240 TL’den 80 TL’ye kadar geriledi. Yaklaşık yüzde 70’lik fiyat düşüşünde, sakatat ithalatının artmasının etkili olduğu belirtildi. Özellikle son dönemde piyasaya sunulan ürün miktarının artmasıyla fiyatların gerilediğini belirten esnaf, düşüşün vatandaşların şırdana olan talebini de artırdığını söyledi. Daha önce yüksek fiyatı nedeniyle kent genelinde günlük 20-25 bin adet tüketilen şırdanın, fiyatının düşmesiyle birlikte günlük tüketimi 50 bin adede yaklaştı.

‘MÜŞTERİLERİMİZ FİYAT HESABI YAPMADAN ŞIRDAN YİYEBİLİYOR’


Esnaf Güngör Güler, fiyatların makul seviyelere gerilediğini belirterek, “Fiyatların yükselmesi nedeniyle kent genelinde şırdan tüketimi azalmıştı. İthal ürünlerin piyasaya girmesiyle talep arttı, fiyatlar geriledi. Böylece müşterilerimiz artık fiyat hesabı yapmadan doya doya şırdan yiyebiliyor. Önceden çiğ şırdanın tanesini 135 TL’ye alıyordum. İşçilik maliyetiyle birlikte bu rakam 170 TL’ye yükseliyor. Biz de 220 TL’den satışa sunuyorduk. Şimdi ise 45 TL’ye aldığımız şırdanları 80-90 TL arasında satıyoruz. Fiyatların ne zamana kadar bu seviyede kalacağını ise tahmin edemiyoruz” dedi.

‘MÜŞTERİLERİMİZ FİYAT HESABI YAPMADAN ŞIRDAN YİYEBİLİYOR’Esnaf Güngör Güler, fiyatların makul seviyelere gerilediğini belirterek, “Fiyatların yükselmesi nedeniyle kent genelinde şırdan tüketimi azalmıştı. İthal ürünlerin piyasaya girmesiyle talep arttı, fiyatlar geriledi. Böylece müşterilerimiz artık fiyat hesabı yapmadan doya doya şırdan yiyebiliyor. Önceden çiğ şırdanın tanesini 135 TL’ye alıyordum. İşçilik maliyetiyle birlikte bu rakam 170 TL’ye yükseliyor. Biz de 220 TL’den satışa sunuyorduk. Şimdi ise 45 TL’ye aldığımız şırdanları 80-90 TL arasında satıyoruz. Fiyatların ne zamana kadar bu seviyede kalacağını ise tahmin edemiyoruz” dedi.

‘NEREDEYSE YOK SATIYORUZ’


Şırdana talebin yoğun olduğunu belirten satıcı Kadir Çıray, “Vatandaşlarımız fiyatlardan çok memnun kaldı. Neredeyse yok satıyoruz. Talebe yetişemiyoruz. Şırdanlar gece yarısına gelmeden tükeniyor. Artık tüm vatandaşlarımız şırdan yiyebilecek” diye konuştu.

‘NEREDEYSE YOK SATIYORUZ’Şırdana talebin yoğun olduğunu belirten satıcı Kadir Çıray, “Vatandaşlarımız fiyatlardan çok memnun kaldı. Neredeyse yok satıyoruz. Talebe yetişemiyoruz. Şırdanlar gece yarısına gelmeden tükeniyor. Artık tüm vatandaşlarımız şırdan yiyebilecek” diye konuştu.

‘FİYATLARINDAN DÜŞMESİNDEN ÇOK MEMNUNUZ’


Fiyatların düşmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Dilara Doğan, “Adanalılar olarak şırdanı çok seviyoruz. Şırdan kentimizin en meşhur lezzetlerinden bir tanesi. Daha önce denemeyen herkesi gelip tatmaya davet ediyorum. Fiyatlar çok yükselmişti, yeniden düşmesinden mutluyuz. Böyle devam etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.


‘FİYATLARINDAN DÜŞMESİNDEN ÇOK MEMNUNUZ’Fiyatların düşmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Dilara Doğan, “Adanalılar olarak şırdanı çok seviyoruz. Şırdan kentimizin en meşhur lezzetlerinden bir tanesi. Daha önce denemeyen herkesi gelip tatmaya davet ediyorum. Fiyatlar çok yükselmişti, yeniden düşmesinden mutluyuz. Böyle devam etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.


Düzenli olarak şırdan tükettiğini belirten Onur Tatlı ise şöyle devam etti:


“Önceden çok uygun fiyata tükettiğimiz şırdanın fiyatı son zamanlarda oldukça artmıştı. Kent genelinde böyle bir kampanyanın yapılması bizleri mutlu etti. Şırdanı severek tüketiyoruz, neredeyse iki günde bir yiyoruz. Fiyatların düşmesi bizim için sevindirici oldu.” 

Düzenli olarak şırdan tükettiğini belirten Onur Tatlı ise şöyle devam etti:“Önceden çok uygun fiyata tükettiğimiz şırdanın fiyatı son zamanlarda oldukça artmıştı. Kent genelinde böyle bir kampanyanın yapılması bizleri mutlu etti. Şırdanı severek tüketiyoruz, neredeyse iki günde bir yiyoruz. Fiyatların düşmesi bizim için sevindirici oldu.”&nbsp;
Başlıklar :adanaşırdankebapçılar
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