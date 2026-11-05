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Türkiye’den Gazze’ye sahra lisesi

Türkiye’den Gazze’ye sahra lisesi

04:00, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Türkiye’den Gazze’ye sahra lisesi
'Sahil Lisesi'

Türkiye Diyanet Vakfı, Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı iş birliğiyle Gazze’nin Şati bölgesinde 1200’den fazla öğrenciye hizmet verecek 'Sahil Lisesi'ni açtı. İsrail saldırıları nedeniyle eğitimin büyük ölçüde aksadığı bölgede okul, insani yardım kutularından elde edilen ahşap ve demir malzemelerle inşa edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı, Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı iş birliğiyle Gazze kentinin batısındaki Şati bölgesinde, öğrencilerin savaşın zor koşullarına rağmen eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla Sahil Lisesini açtı. Okul, Gazze'deki eğitim kurumlarının büyük bölümünün zarar görmesi nedeniyle daha uygun bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla, insani yardım kutularında kullanılan ahşap ve demir malzemelerin yeniden değerlendirilmesiyle inşa edildi.

GAZZE’DE EĞİTİM SÜRMELİ

Türkiye Diyanet Vakfı Gazze Sözcüsü Hatim Afane, vakfın Türk halkının desteğiyle Gazze halkına gıda, su, barınma ve eğitim alanlarında insani yardım ulaştırmaya devam ettiğini söyledi. Okulun ahşap ve demir gibi basit malzemeler kullanılarak inşa edilmesinin, mevcut imkanlar ne olursa olsun eğitimin sürdürülmesi gerektiğine ilişkin bir mesaj taşıdığını ifade eden Afane, insani yardım kapsamında Gazze'ye ulaştırılan ahşap malzemeleri yeniden kullanarak eğitim tesisleri oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Afane, Gazze'ye inşaat malzemelerinin girişinde yaşanan zorlukların aşılması amacıyla bu yöntemin kullanıldığını belirterek, Türk halkı ve hükümetinin Gazze halkına desteğinin sürdüğünü kaydetti.

SAHRA OKULLARININ SAYISI ARTIRILACAK

Gazze'nin Batı Eğitim ve Öğretim Müdürü Cevad Şeyh Halil de yeni okulun 1200'den fazla öğrenciye hizmet vereceği ve Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı bünyesinde yaklaşık 30 personelin görev yapacağı bilgisini verdi.

Şeyh Halil, binlerce öğrencinin halen uygun eğitim alanlarından yoksun olduğunu hatırlararak eğitimin devamlılığını sağlamak için insani yardım kuruluşlarıyla iş birliği yaptıklarını dile getirdi. Gazze'deki okulların yüzde 90'ından fazlasının İsrail'in saldırıları sırasında yıkıldığını, ayakta kalan okulların ise yerinden edilenler için barınma merkezlerine dönüştürüldüğünü anltan Şeyh Halil, öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim alanlarına ulaşırken karşılaşabilecekleri riskleri azaltmak amacıyla yerinden edilenlerin bulunduğu bölgelerin yakınlarında sahra okulları kurmaya çalıştıklarını aktardı. Şeyh Halil, Sahil Lisesinin, Gazze'de kış aylarında da eğitimin sürdürülmesini sağlayacak eğitim tesisleri için örnek olmasını umduğunu dile getirdi.


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Başlıklar :GazzeEğitimlisetürkiye diyanet vakfı
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