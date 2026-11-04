Anadolu mirası COP31 salon isimlerine taşındı

Antalya'da düzenlenecek dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31 etkinlikleri kapsamında Mavi ve Yeşil Bölge'deki salon ve toplantı odalarına, Türk-İslam medeniyetinden farklı alanlarda iz bırakmış kişiler ile önemli tarihi ve turistik alanların isimleri verildi. Mavi Bölge'de en önemli genel kurul salonunun ismi 'Anadolu', Yeşil Bölge'de ise en büyük salonun ismi 'Gazze' oldu.