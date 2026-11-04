Kastamonu'da yunusun zargana sürüsüyle mücadelesi havadan görüntülendi

Artvin'de sonbahar şöleni: Doğaseverler renk cümbüşünde buluştu

Artvin'in Şavşat ve Ardanuç ilçeleri, sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu, kırmızı ve yeşilin farklı tonlarına büründü. Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğaseverler, iki gün süren keşif etkinliğinde bölgenin doğal güzelliklerini fotoğrafladı. Ormanları ve vadileri kaplayan sonbahar manzaraları dronla havadan görüntülendi.