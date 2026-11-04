13:01, 04/11/2026, Çarşamba
Kastamonu'da yunusun zargana sürüsüyle mücadelesi havadan görüntülendi
Kastamonu'nun Abana ilçesi açıklarında bir yunusun zargana balığı sürüsünü kovalayarak avlanmaya çalıştığı anlar dronla görüntülendi. Kıyıya yakın bölgede kıvrak hareketlerle balıkların peşinden giden yunus, ortaya dikkat çekici görüntüler çıkardı.
Kastamonu'nun Abana ilçesi açıklarında denizin sakinliğinden yararlanarak kıyıya yaklaşan bir yunusun avlanma anları kameraya yansıdı. Deniz yüzeyine yakın bölgede ilerleyen yunus, zargana balığı sürüsünü fark edince harekete geçti.
YUNUSUN AVLANMA ANLARI HAVADAN KAYDEDİLDİ
Balık sürüsünün peşine düşen yunus, suyun içinde ani yön değiştirerek zarganaları yakalamaya çalıştı. Yunusun kıvrak hareketlerle sürüyü takip ettiği anlar, dronla havadan görüntülendi.