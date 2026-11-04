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Türkiye'nin nüfusu kaç oldu? TÜİK resmi rakamı duyurdu

Türkiye'nin nüfusu kaç oldu? TÜİK resmi rakamı duyurdu

11:57, 04/11/2026, Çarşamba
AA
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Türkiye'nin nüfusu kaç oldu? TÜİK resmi rakamı duyurdu
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TÜİK’in açıkladığı dönemlik nüfus istatistiklerine göre Türkiye nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 86 milyon 502 bin 286 kişiye ulaştı. Yılın ilk 9 ayında 410 bin 118 kişilik artış kaydedilirken, nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye'nin nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 86 milyon 502 bin 286 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'nin nüfusu 86,5 milyonu aştı

Buna göre, 2025 sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan ülke nüfusu, bu yılın 9 ayında 410 bin 118 kişi arttı. Nüfus, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde de 181 bin 684 kişi yükseldi.

Böylece ülke nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 86 milyon 502 bin 286 kişiye ulaştı.

Erkek nüfus kadınları geride bıraktı

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 264 bin 337 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,98 (43 milyon 237 bin 949 kişi) olarak kaydedildi.


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Başlıklar :Dönemlik Nüfus İstatistiklerinüfusTÜİKTürkiye İstatistik Kurumu
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