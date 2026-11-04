Haftanın 6 günü 800 kişiye sıcak yemek: Türk Kızılay'ın otomasyon sistemi işliyor

Sistemin üretim sürecini kolaylaştırdığını ve yemeklerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına ilişkin süreçlerin kayıt altına alınmasını sağladığını ifade eden Cengiz, şunları kaydetti:





"Dijital dünyaya ayak uydurmak ve otomasyon üzerinden bu çalışmaların nerede, ne zaman ve nasıl yapıldığını takip etmek, şeffaflık ve ulaşılabilirlik açısından kolaylık sağladığı için genel merkezimiz otomasyon sistemini bütün aşevlerinde uyguluyor. Aşevlerimizde hangi gün hangi yemeğin hangi aileye nasıl ulaştırıldığını sistem üzerinden kontrol edebiliyoruz. Vatandaşlarımız da kimliklerini kullanarak aşevlerimizden yemekleri teslim aldıklarını sistem üzerinden doğrulamış oluyor."