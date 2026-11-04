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Haftanın 6 günü 800 kişiye sıcak yemek: Türk Kızılay'ın otomasyon sistemi işliyor

Haftanın 6 günü 800 kişiye sıcak yemek: Türk Kızılay'ın otomasyon sistemi işliyor

12:15, 04/11/2026, Çarşamba
AA
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Haftanın 6 günü 800 kişiye sıcak yemek: Türk Kızılay'ın otomasyon sistemi işliyor

Türk Kızılay Bitlis Şubesi, Aşevi Otomasyon Sistemi üzerinden kayıt altına aldığı yardımlarla Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde ihtiyaç sahibi yaklaşık 150 hanede yaşayan 800 kişiye haftanın 6 günü sıcak yemek ulaştırıyor.

Aşevinde hijyenik ortamlarda, besin değeri yüksek gıda malzemelerinden hazırlanan sıcak yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.


Bitlis Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Tatvan Kaymakamlığının işbirliğinde yürütülen çalışmada, otomasyon sistemi sayesinde yemek desteği verilen haneler ve kişi sayıları kayıt altında tutuluyor, dağıtım süreçleri takip ediliyor.


Aşevinde hijyenik ortamlarda, besin değeri yüksek gıda malzemelerinden hazırlanan sıcak yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.Bitlis Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Tatvan Kaymakamlığının işbirliğinde yürütülen çalışmada, otomasyon sistemi sayesinde yemek desteği verilen haneler ve kişi sayıları kayıt altında tutuluyor, dağıtım süreçleri takip ediliyor.

Her gün sefer taslarına konularak en ücra köylere kadar götürülen yemekler, dijital takip sistemiyle ihtiyaç sahibi 800 kişiye teslim ediliyor.


İlk pilot uygulaması 2024 yılında Ankara'da başlatılan sistemle yardımların planlı ve düzenli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanıyor.

Her gün sefer taslarına konularak en ücra köylere kadar götürülen yemekler, dijital takip sistemiyle ihtiyaç sahibi 800 kişiye teslim ediliyor.İlk pilot uygulaması 2024 yılında Ankara'da başlatılan sistemle yardımların planlı ve düzenli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanıyor.

Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, dijitalleşme çalışmaları kapsamında Aşevi Otomasyon Sistemi'nin geliştirildiğini söyledi.


Ülke genelindeki 45 aşevinde standart menü uygulamasına geçildiğini belirten Cengiz, tüm aşevlerinde aynı gün aynı yemeğin hazırlandığını, bu sayede faaliyetlerin merkezi olarak takip edilebildiğini dile getirdi.

Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, dijitalleşme çalışmaları kapsamında Aşevi Otomasyon Sistemi'nin geliştirildiğini söyledi.Ülke genelindeki 45 aşevinde standart menü uygulamasına geçildiğini belirten Cengiz, tüm aşevlerinde aynı gün aynı yemeğin hazırlandığını, bu sayede faaliyetlerin merkezi olarak takip edilebildiğini dile getirdi.

Sistemin üretim sürecini kolaylaştırdığını ve yemeklerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına ilişkin süreçlerin kayıt altına alınmasını sağladığını ifade eden Cengiz, şunları kaydetti:


"Dijital dünyaya ayak uydurmak ve otomasyon üzerinden bu çalışmaların nerede, ne zaman ve nasıl yapıldığını takip etmek, şeffaflık ve ulaşılabilirlik açısından kolaylık sağladığı için genel merkezimiz otomasyon sistemini bütün aşevlerinde uyguluyor. Aşevlerimizde hangi gün hangi yemeğin hangi aileye nasıl ulaştırıldığını sistem üzerinden kontrol edebiliyoruz. Vatandaşlarımız da kimliklerini kullanarak aşevlerimizden yemekleri teslim aldıklarını sistem üzerinden doğrulamış oluyor."

Sistemin üretim sürecini kolaylaştırdığını ve yemeklerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına ilişkin süreçlerin kayıt altına alınmasını sağladığını ifade eden Cengiz, şunları kaydetti:"Dijital dünyaya ayak uydurmak ve otomasyon üzerinden bu çalışmaların nerede, ne zaman ve nasıl yapıldığını takip etmek, şeffaflık ve ulaşılabilirlik açısından kolaylık sağladığı için genel merkezimiz otomasyon sistemini bütün aşevlerinde uyguluyor. Aşevlerimizde hangi gün hangi yemeğin hangi aileye nasıl ulaştırıldığını sistem üzerinden kontrol edebiliyoruz. Vatandaşlarımız da kimliklerini kullanarak aşevlerimizden yemekleri teslim aldıklarını sistem üzerinden doğrulamış oluyor."

Kızılay gönüllüsü Ceren Şimşek de gönüllülerle aşevi çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, "Öncelikle aşevimize giderek oradaki çalışanlarımızla yemekleri paketliyoruz. Daha sonra yemekleri araçlarımıza yükleyip kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere ve engelli vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." dedi.



Kızılay gönüllüsü Ceren Şimşek de gönüllülerle aşevi çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, "Öncelikle aşevimize giderek oradaki çalışanlarımızla yemekleri paketliyoruz. Daha sonra yemekleri araçlarımıza yükleyip kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere ve engelli vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." dedi.

Dağıtımlarda Kızılay Otomasyon Sistemi'nin kullanılmaya başlandığını dile getiren Şimşek, "Bu sistemde, gittiğimiz evlerde ailelerin kimliklerini cihazımıza okutuyoruz. Bu sayede yaptığımız faaliyetler daha sistematik bir şekilde ilerliyor." diye konuştu.



Dağıtımlarda Kızılay Otomasyon Sistemi'nin kullanılmaya başlandığını dile getiren Şimşek, "Bu sistemde, gittiğimiz evlerde ailelerin kimliklerini cihazımıza okutuyoruz. Bu sayede yaptığımız faaliyetler daha sistematik bir şekilde ilerliyor." diye konuştu.

Kızılay gönüllüsü ve Bitlis Eren Üniversitesi öğrencisi Mirza Şeker de hafta sonları aşevinden aldıkları yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını anlatarak, gençleri Kızılay gönüllüsü olmaya davet etti.

Kızılay gönüllüsü ve Bitlis Eren Üniversitesi öğrencisi Mirza Şeker de hafta sonları aşevinden aldıkları yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını anlatarak, gençleri Kızılay gönüllüsü olmaya davet etti.
Başlıklar :Türk Kızılay Bitlis Şubesibitliskızılay
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