Anayasa Mahkemesi Canan Karatay kararını verdi
Aşı karşıtı açıklamaları nedeniyle bir ay meslekten men edilen Prof. Dr. Canan Karatay’ın bireysel başvurusunu inceleyen Anayasa Mahkemesi, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Karatay için yeniden yargılama yolu açıldı.
Katıldığı bir televizyon programında, "Bütün aşılara karşıyım." diyerek aşılarla ilgili birtakım iddialar öne süren Canan Karatay hakkında, bu açıklamaları nedeniyle inceleme başlatılmıştı.
İstanbul Tabip Odası, Karatay'ın bir ay meslekten men edilmesine karar vermişti. Karar, Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından da onanmıştı.
AYM'ye bireysel başvuru yaptı
Karatay, cezanın iptali için dava açtı. Ancak idare mahkemeleri başvurusunu reddetti.
Ünlü doktor bunun üzerine konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak, bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, Karatay'ın başvurusunu gündeme alarak görüştü.
İlgili karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.
"İfade özgürlüğü ihlali"
Anayasa Mahkemesi, Karatay'ın açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasının ifade özgürlüğüne müdahale olduğunu değerlendirdi.
Mahkeme, tıbbi açıklamalar nedeniyle verilen disiplin cezasının hukuki dayanağının ve müdahalenin gerekliliğinin yeterince ortaya konulmadığı sonucuna vardı.
AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Ankara 14. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.