Anasayfa
Hayat
Aktüel
Bakan Göktaş: Çocuklarımızın ailelerimizin kadınların lehine algoritmalara yön verebiliriz

Bakan Göktaş: Çocuklarımızın ailelerimizin kadınların lehine algoritmalara yön verebiliriz

16:41, 03/11/2026, Salı
DHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Bakan Göktaş: Çocuklarımızın ailelerimizin kadınların lehine algoritmalara yön verebiliriz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 42'nci İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nın son gününde düzenlenen 'Dijital Çağda Değer Odaklı Politikalarla Aile Kurumunun Güçlendirilmesi' konulu panelde konuştu. Bakan Göktaş, "Dolayısıyla dijital içerikleri sadece tüketen değil, doğrudan içerik üretebilecek bir nesne ve potansiyele de sahibiz. Algoritmaları şekillendirenler var. Biz de çocuklarımızın, ailelerimizin lehine, kadınların lehine bu algoritmalara tekrar yön verebiliriz." dedi.

İstanbul’da düzenlenen 42'nci İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nın son gününde gerçekleşen 'Dijital Çağda Değer Odaklı Politikalarla Aile Kurumunun Güçlendirilmesi' konulu Üst Düzey Panelin açılışı yapıldı. Açılışta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijitalleşme ve ekran bağımlılığı, algoritmalar ve ailenin önemi başlıklarını da içeren bir konuşma yaptı.

'ÇOCUĞUN DÜNYASI EKRANLARLA ŞEKİLLENİYOR'

Bakan Göktaş, "Her büyük dönüşüm insanlığın hayatını yeniden şekillendirdi. Matbaa bilgiyi çoğalttı, sanayi üretimi büyüttü, dijital çağ ise dönüşümü evlerimizin içine, çocuklarımızın dünyasına kadar taşıdı. Bir çocuğun dünyası artık ekranlarla şekilleniyor. Eskiden çocuklarımızı sokağın tehlikelerinden, yabancılara karşı uyarırdık. Artık o sokak, o yabancı çocuğun cebinde, yastığının altında bir ekranla odaların içine kadar uzanıyor. Artık tehlike ytabancı sokaklarda değil doğrudan evlerimizin içinde. Algoritmalar çocuklarımızı bizlerden iyi tanıyor ama onları bizim gibi sevmiyor. Bugün teknoloji şirketleri insanların dikkatini çekmek ve onları ekran başında daha uzun süre tutmak için gerçekten çok yoğun çaba sarf ediyor, adeta yarışıyor. Çocuklarımız da bu yarışmanın hedefinde. Dijitalleşme aile hayatını ve mahremiyetimizi doğrudan etkiliyor. Aynı sofrada otursak da artık ekranlardan dolayı birbirimizle muhabbet etmiyoruz. Çocuklar annelerine, babalarına soru sormaktan ziyade ellerindeki tabletlere, ekranlara, yapay zekaya doğrudan soru soruyor ve ekranlarda maalesef kusursuz hayatlarla gençlerimiz kendi hayatlarını doğrudan kıyaslıyor."dedi.

'HANELERİMİZ KÜÇÜLÜRKEN AZALAN ÇOCUK SESLERİMİZ VAR'

Bakan Göktaş, "Her geçen yıl hanelerimiz küçülürken evlerde giderek azalan çocuk seslerimiz var maalesef. Bunlar birbirinden kopuk tablolar değil, aynı değişimin aslında farklı yüzleridir. Bu çağın değerlerini başkaları mı yazacak yoksa bizler mi. Bu soruya bizim medeniyetimizin söyleyecek sözü vardır. Bugün dijital hayatımıza yön veren algoritma kelimesi İslam medeniyetinin büyük alimlerinden Harezmi'nin adından geliyor. Algoritmaya adını veren medeniyetimiz değerleriyle geleceğimize de yön verebilir; çünkü bizim geleneğimiz bilgiyi ahlaktan, aklı vicdandan ayırmaz aslında. Bu anlayışı dijital çağa taşıyan üç temel değerimiz var. Emanet, hikmet ve sorumluluk. Emanet; çocuklarımız bize emanettir. Onları korumak, haklarını gözetmek ve gelişimlerini desteklemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Hikmet; hızla değişen dünyada çocuklarımıza doğru yolu göstermek, onları bu hıza yetişmeni yetişmesini sağlamaktan da geçer. Üçüncüsü sorumluluk, teknolojiyi geliştirenler ürettikleri ürünleri çocukların hayatını nasıl etkilediğinden de sorumludur. Bakanlık olarak aileyi güçlendirmek sosyal politikalarımızın her zaman merkezinde yer almıştır. Aile bireylerinin dijital araçları doğru ve bilinçli kullanmalarına yönelik çalışmalar yürütüyoruz; çünkü dijital çağda en etkili güvenlik duvarı teknoloji değil, bilinçli birey, güçlü aile ve sorumluluk sahibi toplumdur" dedi.

'ÇOCUKLARIN DİJİTAL GÜVENLİĞİNİ KÜRESEL GÜNDEME TAŞIDIK'

Göktaş, "Bir zamanlar Bağdat'tan, Semerkant'tan, Kurtuba'dan yükselen bilgi dünyaya yol gösterirdi. Bugün aynı birikim dijital çağa da yön verebilir. Bunun yolu tecrübelerimizi paylaşmaktan geçiyor; çünkü Ankara'da geliştirilen bir uygulama aynı zamanda Cakarta'da da bir çocuğu koruyabilir. İyi uygulamalarımızı buluşturduğumuzda bir ülkenin kazanımı hepimizin ortak kazanımı olur aslında. Türkiye olarak bu yolda biz ilk adımları attık. Nisan ayında bir düzenleme hayata geçirdik, aynı zamanda uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yaptık. Yine Birleşmiş Milletler'de (BM) Eylül ayında çocukların dijital güvenliğini küresel gündeme taşıdık. Bu yıl Cidde'de 48’inci İslam Komisyonu'nda gençlerin dijital oyunlarda ve sosyal medyada korunmasına yönelik karar tasarımız kabul edildi. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz, destek veren bütün ülkelere, herkese gönülden teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

'BU ALGORİTMALARA YÖN VEREBİLİRİZ'

Göktaş, "Ülkemizin girişimiyle İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde ayrıca aile ve nüfus 10 yılı ilan edildi. Şimdi çocuklarımız için İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde ortak bir dijital güvenlik mekanizması kurulmasını öneriyoruz. Yaklaşık 2 milyarlık nüfusuyla, genç ve dinamik nüfus yapısıyla İslam dünyası aslında bu dünyanın kurucularından biri olacak güce de sahip. Bu potansiyelimizin farkına varmak durumundayız. Dolayısıyla dijital içerikleri sadece tüketen değil, doğrudan içerik üretebilecek bir nesne ve potansiyele de sahibiz. Algoritmaları şekillendirenler var. Biz de çocuklarımızın, ailelerimizin lehine, kadınların lehine bu algoritmalara tekrar yön verebiliriz. Bu alanda da aslında tek bir ülke çabasıyla değil, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki her bir ülkemiz aslında bu ortak sorumlulukla hareket ettiği müddetçe gerçekten hem yapay zekaya hem dijital mecralarda sadece tüketen olarak değil, doğrudan aktörü olarak yön verebileceğimize ben yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'GENÇ VE DİNAMİK NÜFUS YAPIMIZ VAR'

Bakan Göktaş son olarak "Genç ve dinamik nüfus yapımız var ve gerçekten bu potansiyele sahip olan gençlerimiz var. Artık bu alanlara da öncelik vermemizin zamanının çoktan geldiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Bir yöne giden bu dijital yapılara aileyi merkeze alan, çocuklarımızın güvenliğini esas alan bir vizyonla yön verebiliriz. Algoritmaları şekillendirenler nihayetinde yine de insanlar. Dolayısıyla bizler de bu konularda öncü olmak zorundayız" diye konuştu.


Bakan Göktaş duyurdu: Selden etkilenen Mersin'e ilk etapta 11 milyon lira kaynak aktarıldı
Gündem
Bakan Göktaş duyurdu: Selden etkilenen Mersin'e ilk etapta 11 milyon lira kaynak aktarıldı
Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi resmen başladı
Gündem
Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi resmen başladı
Yapmayanın hesabı kapatılacak: Sosyal medyada yeni dönem yarın başlıyor
Gündem
Yapmayanın hesabı kapatılacak: Sosyal medyada yeni dönem yarın başlıyor
Bakan Göktaş duyurdu: Emine Erdoğan'ın himayesinde 'Aile ve Kadın Konseyi' kuruluyor
Gündem
Bakan Göktaş duyurdu: Emine Erdoğan'ın himayesinde 'Aile ve Kadın Konseyi' kuruluyor



Başlıklar :mahinur özdemir göktaşbakan göktaşi̇sedaki̇sedak bakanlar toplantısı
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026