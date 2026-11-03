Edirne’de misinaya takılan mığrı balığını dalgıç kurtardı

"Asla virüs bulaşmaz" denilen iPhone’lar tehlikede: WhatsApp’ta hayalet dolandırıcılık

Türkiye’de de binlerce kişiyi mağdur eden yeni nesil siber dolandırıcılık yöntemi, özellikle güncellenmemiş iPhone kullanıcılarını hedef alıyor. Siber saldırganlar WhatsApp hesaplarına sızarak kullanıcının konuşma tarzını taklit ediyor ve rehberdeki yakınlarından IBAN paylaşarak borç para istiyor. İşin en tehlikeli boyutu ise hesap sahibinin kendi telefonunda bu mesajları ve bağlanan yabancı cihazı hiçbir şekilde görememesi.