13:56, 03/11/2026, Salı
Edirne’de misinaya takılan mığrı balığını dalgıç kurtardı
Edirne’nin Keşan ilçesindeki İbrice Limanı açıklarında dalış yapan eğitmen Ahmet Yumurtacı, misinaya takılan mığrı balığını fark etti. Balıkçıların attığı misinaya bağlı iğneye takılan ve bitkin düşen balığı kurtarmak için misinayı kesen Yumurtacı, balığın yeniden yüzmesini sağladı. Dalgıçların yanında bir süre yüzen mığrı balığının uzaklaşması, kameraya yansıdı.
Misinayı keserek balığı kurtardı
Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesindeki İbrice Limanı açıklarında dalış yapan eğitmen Ahmet Yumurtacı, misinaya takılan mığrı balığını kurtardı. Balığın kurtarılma anları kamerayla kaydedildi. İbrice Limanı açıklarında dalış yapan Yumurtacı, balıkçıların attığı misinaya bağlı iğneye takılan mığrı balığını fark etti. Bitkin düştüğü görülen balığı kurtarmak için misinayı kesen dalgıç, balığın serbest kalmasını sağladı.
Bir süre dalgıçların yanında yüzdü
Kurtarılan mığrı balığı, bir süre dalgıçların yanında yüzdükten sonra gözden kayboldu. Balığın misinadan kurtarılması ve uzaklaşması, su altı kamerasıyla görüntülendi.
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