Hatay'da mandalina bereketi öğrencilere yaradı: 100 ton mandalina okullarda dağıtıldı
Hatay'da bu yıl mandalina üretiminde yaşanan bolluk, öğrencilere ikramla değerlendirildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticilerden temin ettiği 100 ton mandalinayı il genelindeki okullarda öğrencilere dağıttı. Çalışmayla hem üreticilere destek olunması hem de ürünlerin ekonomik kayba dönüşmesinin önlenmesi amaçlandı.
Hatay'da mandalina üretiminde yaşanan bereketli sezonun ardından, üreticilerin ürünlerini değerlendirmek amacıyla dikkat çeken bir çalışma hayata geçirildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), yerel üreticilerden temin edilen 100 ton mandalinayı kent genelindeki okullarda öğrencilere ikram etti.
HEM ÜRETİCİYE DESTEK HEM ÖĞRENCİLERE İKRAM
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün ikramı olarak gerçekleştirilen dağıtımla, mandalina üreticilerinin desteklenmesi ve ürün fazlalığından kaynaklanabilecek ekonomik kayıpların önlenmesi hedeflendi.
Proje sayesinde üreticilerden alınan mandalinalar değerlendirilirken, öğrenciler de taze meyveyle buluşturuldu. Belediye yetkilileri, yerel üretimi destekleyen ve tarımsal ürünleri toplum yararına değerlendiren benzer çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.