Hatay'da mandalina bereketi öğrencilere yaradı: 100 ton mandalina okullarda dağıtıldı

Trafikte akılalmaz yanlış anlama kamerada: Aracına başkası çarptı sürücü gidip kaldırımda duran skuterli gence tokat attı

İstanbul Ümraniye’de bir otomobil sürücüsü, aracına çarptığını iddia ettiği ve kaldırımda scooter'ıyla duran bir gence araçtan inerek tokat attı. Oysa sürücünün aracına çarpanın sokaktan çıkan tamamen başka bir otomobil olduğu ortaya çıktı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek gerginliği yatıştırmaya çalışırken, hatalı sürücünün saldırının ardından gidip kendi aracını kontrol etmesi dikkat çekti.