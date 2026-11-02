22:44, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 22:45, 02/11/2026, Pazartesi
Esenyurt’ta aşırı sağanak yüzünden yol çöktü: Çukura düşen taksi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı
İstanbul Esenyurt’ta etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yolda büyük bir çökme meydana geldi. Bu sırada seyir halinde olan bir taksi, aniden oluşan derin çukura düşerek mahsur kaldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, taksi çevredeki duyarlı vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Başlıklar :İstanbulEsenyurtSağanak Yağış