Kütahya'da feci kazada traktör ortadan ikiye ayrıldı: Otomobil hurdaya döndü

İstanbul’da iş insanını tehdit ettiği öne sürülen 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul’da iş insanı N.A’yı tehdit ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonlarda 5 tabanca, 175 fişek ve 900 uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, iş insanı N.A’nın tehdit edildiği iddiasıyla 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 28 Ekim’de düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin adreslerinde 2 otomatik tabanca ve 73 fişek bulundu. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 4 kişi daha tespit edildi. Bu şüpheliler de 31 Ekim’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İkinci operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 102 fişek ve 900 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.