Alanya’da sahildeki baraka alevlere teslim oldu

Beşiktaş’ta fren yerine gaza basan alkollü sürücünün aracıyla bahçeye düştüğü anlar kamerada
İstanbul Beşiktaş’ta alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, önce yol kenarındaki direğe çarptı. Panikle fren yerine gaza basan sürücünün kullandığı otomobil, geri giderek yaklaşık 3 metre derinliğindeki bahçeye düştü. Ayakta tedavi edilen sürücüye 'Alkollü olarak araç kullanmak' maddesinden 25 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay el konuldu. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.