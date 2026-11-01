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Meteoroloji uyardı: Sağanak ve gök gürültülü fırtına dalgası başlıyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak ve gök gürültülü fırtına dalgası başlıyor

10:28, 01/11/2026, PazarG: Güncelleme: 10:34, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Meteoroloji uyardı: Sağanak ve gök gürültülü fırtına dalgası başlıyor

Sakin geçen sonbahar günlerinin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağış uyarısı geldi. Ege ve Marmara'da pazar günü başlayan sağanak yağışlar, hafta ortasında tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak. Sıcaklıklar özellikle Trakya ve batı kesimlerde belirgin şekilde düşecek.

Batı bölgelerinden giriş yapan yağışlı ve fırtınalı hava dalgası yurt genelinde etkisini artırıyor.

Batı bölgelerinden giriş yapan yağışlı ve fırtınalı hava dalgası yurt genelinde etkisini artırıyor.

Ege ve Batı Akdeniz için verilen su baskını ve fırtına alarmlarının ardından yağışlı sistemin iç ve doğu kesimlere ilerlemesi bekleniyor.

Ege ve Batı Akdeniz için verilen su baskını ve fırtına alarmlarının ardından yağışlı sistemin iç ve doğu kesimlere ilerlemesi bekleniyor.

İzmir pazar gününe şiddetli ve gök gürültülü sağanak yağışlarla başlarken yağışlı havanın gün boyu süreceği bildirildi.

İzmir pazar gününe şiddetli ve gök gürültülü sağanak yağışlarla başlarken yağışlı havanın gün boyu süreceği bildirildi.

İstanbul'da pazar gündüz görülen yağışlar akşam saatlerinde megakent genelinde etkisini artıracak.

İstanbul'da pazar gündüz görülen yağışlar akşam saatlerinde megakent genelinde etkisini artıracak.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN DEĞERLENDİRME


AKOM'dan da İstanbul için yağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


  • "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam ediyor. Bu nedenle, önümüzdeki 7 gün boyunca bölgemizde havada çoğunlukla kapalı bir gökyüzünün hakim olacağı beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."



AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN DEĞERLENDİRMEAKOM'dan da İstanbul için yağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam ediyor. Bu nedenle, önümüzdeki 7 gün boyunca bölgemizde havada çoğunlukla kapalı bir gökyüzünün hakim olacağı beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."

Ankara ise pazar gününü puslu geçirdikten sonra salı gününden itibaren batıdan gelen yağışlı havanın etkisine girecek.

Ankara ise pazar gününü puslu geçirdikten sonra salı gününden itibaren batıdan gelen yağışlı havanın etkisine girecek.


EGE VE MARMARA'DA SAĞANAK VE SU BASKINI UYARISI


Pazar sabahından itibaren Trakya, kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde başlayan yağışlar; İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir hatlarında kuvvetli gök gürültülü fırtınaya dönüşüyor.


EGE VE MARMARA'DA SAĞANAK VE SU BASKINI UYARISIPazar sabahından itibaren Trakya, kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde başlayan yağışlar; İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir hatlarında kuvvetli gök gürültülü fırtınaya dönüşüyor.

Akşam saatlerinde Marmara'nın tamamı ile İç Ege'yi saracak sağanaklar nedeniyle ani su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

Akşam saatlerinde Marmara'nın tamamı ile İç Ege'yi saracak sağanaklar nedeniyle ani su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

SARI VE TURUNCU KODLU ALARM


Aydın ve İzmir için sarı, Muğla için turuncu kodlu alarm verildi.


Meteoroloji, Muğla için ayrıca bir uyarı yaptı. Yayımlanan uyarı mesajında şu ifadelere yer verildi: 


  • Gökgürültülü Sağanak Yağış bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; 01.11.2026 Pazar günü öğle saatlerinden sonra Muğla’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini daha da arttıracağı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2 ) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların bölgede aralıklı ve yerel olarak Pazartesi ve Salı günlerinde de şiddetli olması bekleniyor. Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


  • Başlama-Bitiş Zamanı: 01.11.2026 12.00-03.11.2026 04.00
  • Oluşması Muhtemel Riskler: Sel - Su Baskını - Yıldırım - Heyelan - Ulaşımda Aksamalar 
SARI VE TURUNCU KODLU ALARMAydın ve İzmir için sarı, Muğla için turuncu kodlu alarm verildi.Meteoroloji, Muğla için ayrıca bir uyarı yaptı. Yayımlanan uyarı mesajında şu ifadelere yer verildi:&nbsp;Gökgürültülü Sağanak Yağış bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; 01.11.2026 Pazar günü öğle saatlerinden sonra Muğla’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini daha da arttıracağı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2 ) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların bölgede aralıklı ve yerel olarak Pazartesi ve Salı günlerinde de şiddetli olması bekleniyor. Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Başlama-Bitiş Zamanı: 01.11.2026 12.00-03.11.2026 04.00Oluşması Muhtemel Riskler: Sel - Su Baskını - Yıldırım - Heyelan - Ulaşımda Aksamalar&nbsp;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir ve Aydın özelinde yaptığı uyarı ise şu şekilde oldu:


  • Beklendiği Yer: Yapılan son değerlendirmelere göre; 1.11.2026 Pazar günü öğle saatlerinden sonra İzmir’in batı kesimlerinde, akşam saatlerinden sonra Aydın’ın batısında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bölgede aralıklı ve yerel olarak Pazartesi ve Salı günlerinde de etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


  • Başlama-Bitiş Zamanı: 01.11.2026 14.00-02.11.2026 06.00
  • Oluşması Muhtemel Riskler: Sel - Su Baskını - Heyelan - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir ve Aydın özelinde yaptığı uyarı ise şu şekilde oldu:Beklendiği Yer: Yapılan son değerlendirmelere göre; 1.11.2026 Pazar günü öğle saatlerinden sonra İzmir’in batı kesimlerinde, akşam saatlerinden sonra Aydın’ın batısında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bölgede aralıklı ve yerel olarak Pazartesi ve Salı günlerinde de etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Başlama-Bitiş Zamanı: 01.11.2026 14.00-02.11.2026 06.00Oluşması Muhtemel Riskler: Sel - Su Baskını - Heyelan - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar

İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE PUSLU HAVA YAĞIŞA TESLİM OLACAK

Pazar günü İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu güne yoğun sis ve pus ile başladı.

İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE PUSLU HAVA YAĞIŞA TESLİM OLACAKPazar günü İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu güne yoğun sis ve pus ile başladı.

Yağışsız ancak çok bulutlu geçen havanın ardından batıdan gelen yağışlı sistem salı gününden itibaren iç ve doğu bölgelere yayılacak.

Yağışsız ancak çok bulutlu geçen havanın ardından batıdan gelen yağışlı sistem salı gününden itibaren iç ve doğu bölgelere yayılacak.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ: PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ: PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

1 Kasım Pazar: Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da gök gürültülü sağanak; İç Anadolu'da puslu hava hakim.

1 Kasım Pazar: Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da gök gürültülü sağanak; İç Anadolu'da puslu hava hakim.

2 Kasım Pazartesi: Sağanak yağışlar batıdan doğuya ülke genelinde aralıklarla devam ediyor.

2 Kasım Pazartesi: Sağanak yağışlar batıdan doğuya ülke genelinde aralıklarla devam ediyor.

3 Kasım Salı: Yağışlar tüm şehirlere yayılıyor; Ege'nin güneyi ve Akdeniz şeridinde gök gürültülü sağanak var.

3 Kasım Salı: Yağışlar tüm şehirlere yayılıyor; Ege'nin güneyi ve Akdeniz şeridinde gök gürültülü sağanak var.

4 Kasım Çarşamba: Yurt genelinde geniş çaplı sağanak yağış; güney sahitlerinde fırtınayla birleşen şiddetli yağış bekleniyor.

4 Kasım Çarşamba: Yurt genelinde geniş çaplı sağanak yağış; güney sahitlerinde fırtınayla birleşen şiddetli yağış bekleniyor.

5 Kasım Perşembe: Trakya'da sıcaklıklar 9-12 dereceye düşüyor; yağışlar iç, güney ve doğu kesimlerde sürerken Marmara ve Ege'de hava çok bulutluya dönüyor.

5 Kasım Perşembe: Trakya'da sıcaklıklar 9-12 dereceye düşüyor; yağışlar iç, güney ve doğu kesimlerde sürerken Marmara ve Ege'de hava çok bulutluya dönüyor.
Başlıklar :meteorolojisağanakHava durumumarmaraegetrakya
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