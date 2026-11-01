Pazartesi sabahı yola çıkacaklar dikkat: Kuvvetli sağanak için saat verildi! İçişleri Bakanlığından kritik uyarı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Aydın, İzmir, Muğla, Denizli ve Antalya için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı; Aydın’ın batısı ile Muğla’da yağışın çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İzmir’in güney ve batısı, Denizli ile Antalya’nın batısında da sağanak öngörülürken vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama riskine karşı tedbirli olmaları istendi.