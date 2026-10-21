Bahar havasına veda: Kuvvetli sağanak yağışlar geri dönüyor
Yurt genelinde bir süredir etkisini sürdüren ılık ve güneşli hava yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji yetkilileri ve uzmanlar, cuma gününden itibaren Marmara, Ege ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı konusunda uyarılarda bulundu.
Sıcaklıkların gündüz 15-20 derece bandında seyrettiği yurt genelinde, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı 15 dereceye kadar çıktı.
Özellikle Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'da gece ve sabah saatlerinde görülen pus ve sis hava kalitesini düşürürken, uzmanlar yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.
CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN 3 BÖLGEDE KUVVETLİ SAĞANAK ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Cuma gününden itibaren hava şartları sert bir şekilde değişecek.
Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlar etkisini gösterecek.
Önümüzdeki haftayla birlikte hava sıcaklıklarında da belirgin bir düşüş yaşanacak.
BUGÜN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak yağışlar görülecek.
Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
İŞTE BÜYÜKŞEHİRLERDE BEKLENEN EN YÜKSEK SICAKLIKLAR
Meteoroloji verilerine göre bugün bazı illerimizde beklenen hava sıcaklıkları şu şekilde sıralandı:
İstanbul: 20°C
Ankara: 18°C
İzmir: 25°C
Antalya: 27°C
Adana: 29°C
Diyarbakır: 24°C
Gaziantep: 24°C
Trabzon: 20°C
Erzurum: 16°C