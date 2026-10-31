Milan - Inter CANLI S SPORT İZLE || Milan - Inter maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?

İtalya Serie A 10. haftasında Milan evinde lider Inter’i konuk ediyor. Bu akşam saat 22.45’te başlayacak karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2’den şifreli olarak yayınlanacak. Milan - Inter maçı canlı izleme linki br canlı skor ekranı haberimizde.