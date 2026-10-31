Fenerbahçe eriyor: Göztepe'ye evinde mağlup (1-2)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Öne geçtiği maçtan puansız ayrılan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler öne geçtiği karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olarak zirvenin 9 puan gerisine düştü.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Armstrong ile 78. dakikada Henrique kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü 45+1. dakikada Matteo Guendouzi attı.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. Fenerbahçe, milli ara öncesi Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ardından Çorum FK ile deplasmanda karşılaşacak.
İzmir ekibi üst üste 4. galibiyetini elde ederken 15 puanla 9. sıraya yükseldi. Göztepe sonraki hafta Başakşehir'i ağırlayacak.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Kerem, İrfan Can, Oğuz Aydın, Lukaku.
Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan, Taha, Sonko, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Antunes, Janderson, Juan.
19' Guendouzi'den topu kapan Juan, soldan atağa katılan Janderson'a pasını aktardı. Soldan ceza sahasına giren bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Ederson ayaklarıyla topu kornere yolladı.
31' Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu ıskaladı.
35' Kendi sahasında topu kapan Arda Okan Kurtulan, sağdan rakip ceza sahasına girip Janderson'a ortaladı. Bu futbolcu ceza yayı üzerindeki Antunes'i topla buluşturdu. Antunes'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.
44' Sağdan kazanılan korner atışında Antunes penaltı noktası üzerine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Bokele'nin kafa vuruşunda Ederson son anda topu kornere tokatladı.
45+1' Fenerbahçe golü buldu. Levent Mercan'ın pasında topla buluşan Lukaku, ceza yayı üzerindeki Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
49' Arda Kurtulan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Janderson'un karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Ederson gole izin vermiyor ve Janderson önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.
71' Fenerbahçe gole yaklaştı! Ceza alanında Noah Sundberg'den seken topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun hafif sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta top direkten geri geldi.
76' Göztepe, Sinclair Armstrong'un golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Ceza sahası dışında topla buluşan Sinclair Armstrong, hızla ilerleyerek ceza alanında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ederson'un solundan ağlarla buluşturmayı başarıyor: 1-1.
78' Göztepe, Andre Henrique'nin golü ile maçta öne geçiyor. Faustino Anjorin'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Andre Henrique, altıpas içinden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ederson'un sağından ağlarla buluşturmayı başarıyor: 1-2.