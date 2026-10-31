Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe eriyor: Göztepe'ye evinde mağlup (1-2)

Fenerbahçe eriyor: Göztepe'ye evinde mağlup (1-2)

20:57, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 21:04, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Fenerbahçe eriyor: Göztepe'ye evinde mağlup (1-2)
Fenerbahçeli futbolcuların yaşadığı üzüntü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Öne geçtiği maçtan puansız ayrılan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler öne geçtiği karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olarak zirvenin 9 puan gerisine düştü.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Armstrong ile 78. dakikada Henrique kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü 45+1. dakikada Matteo Guendouzi attı.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. Fenerbahçe, milli ara öncesi Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ardından Çorum FK ile deplasmanda karşılaşacak.

İzmir ekibi üst üste 4. galibiyetini elde ederken 15 puanla 9. sıraya yükseldi. Göztepe sonraki hafta Başakşehir'i ağırlayacak.


FENERBAHÇE - GÖZTEPE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Kerem, İrfan Can, Oğuz Aydın, Lukaku.

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan, Taha, Sonko, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Antunes, Janderson, Juan.


MAÇTAN DAKİKALAR

19' Guendouzi'den topu kapan Juan, soldan atağa katılan Janderson'a pasını aktardı. Soldan ceza sahasına giren bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Ederson ayaklarıyla topu kornere yolladı.

31' Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu ıskaladı.

35' Kendi sahasında topu kapan Arda Okan Kurtulan, sağdan rakip ceza sahasına girip Janderson'a ortaladı. Bu futbolcu ceza yayı üzerindeki Antunes'i topla buluşturdu. Antunes'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.

44' Sağdan kazanılan korner atışında Antunes penaltı noktası üzerine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Bokele'nin kafa vuruşunda Ederson son anda topu kornere tokatladı.

45+1' Fenerbahçe golü buldu. Levent Mercan'ın pasında topla buluşan Lukaku, ceza yayı üzerindeki Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

İKİNCİ YARI

49' Arda Kurtulan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Janderson'un karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Ederson gole izin vermiyor ve Janderson önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.

71' Fenerbahçe gole yaklaştı! Ceza alanında Noah Sundberg'den seken topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun hafif sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta top direkten geri geldi.

76' Göztepe, Sinclair Armstrong'un golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Ceza sahası dışında topla buluşan Sinclair Armstrong, hızla ilerleyerek ceza alanında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ederson'un solundan ağlarla buluşturmayı başarıyor: 1-1.

78' Göztepe, Andre Henrique'nin golü ile maçta öne geçiyor. Faustino Anjorin'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Andre Henrique, altıpas içinden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ederson'un sağından ağlarla buluşturmayı başarıyor: 1-2.


FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇ SONUCU

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ
Fenerbahçe - Göztepe maçının özetini izlemek için
TIKLAYIN.

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

Fenerbahçe'yle anlaştığı iddia ediliyordu! Gelmeyeceğini açıkladı
Spor
Fenerbahçe'yle anlaştığı iddia ediliyordu! Gelmeyeceğini açıkladı
Fenerbahçe-Göztepe maçına sürpriz VAR ataması!
Spor
Fenerbahçe-Göztepe maçına sürpriz VAR ataması!

Başlıklar :FenerbahçeGöztepeTrendyol Süper Lig
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026