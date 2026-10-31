Fenerbahçe'yle anlaştığı iddia ediliyordu! Gelmeyeceğini açıkladı

İsmail Kartal sonrası teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri olan Mattia Croci-Torti, hakkındaki transfer iddialarına yanıt verdi.

Katıldığı bir programda geleceğine dair açıklamalarda bulunan 44 yaşındaki genç teknik adam, Lugano'da kalmak istediğini belirtti. Bulunduğu konumdan memnun olduğunu vurgulayan İsviçreli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bulunduğum yerden memnunum, kendimi çok rahat hissediyorum ve mutluyum. Lugano, son yıllarda her rakiple rekabet edebilecek bir takıma dönüştü. Bu yüzden Ocak 2025'te sözleşmemi 3 yıllığına uzatmalarından memnun oldum. Ayrıca burada kimsenin hırslarımı bastırmak istediği hissine kapılmıyorum."

2021 yılından bu yana Lugano'nun başında bulunan ve kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Torti, İsviçre ekibindeki projesine odaklandığını belirterek ayrılık iddialarına noktayı koydu.

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