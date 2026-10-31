Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ederken, kritik mücadelelerin hakem atamaları da netleşti. Günü dikkat çeken randevularından biri olan Fenerbahçe-Göztepe maçının VAR hakemi açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Avusturya Futbol Federasyonundan Alan Kijas görev yapacak. Karşılaşmada AVAR (Asistan VAR) görevini ise Murat Tuğberk Curbay üstlenecek.

Dün oynanan TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçında da aynı VAR hakemi görev yapmıştı.

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