Fenerbahçe-Göztepe maçına sürpriz VAR ataması!
12:08, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 12:19, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yaşanıyor.
Süper Lig'in 10. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçının VAR hakemi Avusturya'dan Alan Kijas oldu.
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ederken, kritik mücadelelerin hakem atamaları da netleşti. Günü dikkat çeken randevularından biri olan Fenerbahçe-Göztepe maçının VAR hakemi açıklandı.
Yapılan açıklamaya göre, mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Avusturya Futbol Federasyonundan Alan Kijas görev yapacak. Karşılaşmada AVAR (Asistan VAR) görevini ise Murat Tuğberk Curbay üstlenecek.
Dün oynanan TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçında da aynı VAR hakemi görev yapmıştı.
Spor
Fenerbahçe'yi pişman etti! Maçları boş geçmiyor
Spor
Fenerbahçe'nin hoca adayı elden kaçıyor! Yeni adresini açıkladılar
Spor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı kırmızı karta rağmen oynayıp gol attı! Ülke karıştı
Spor
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması
Başlıklar :FenerbahçeGöztepeVAR