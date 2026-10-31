Fenerbahçe'yi pişman etti! Maçları boş geçmiyor

Fransa Ligue 1'de 2026/27 sezonunun 9. haftası dev bir gol düellosuna sahne oldu. Nice, kendi sahasında ağırladığı Rennes'i 5-2 mağlup ederek taraftarına gol şöleni izletti.

Ev sahibi Nice'e galibiyeti getiren goller hat-trick yapan Sepe Elye Wahi'nin yanı sıra Jonathan Clauss ve Mohamed Amoura'dan geldi. Üst üste ikinci galibiyetini alan Nice, bu sonuçla puanını 14'e yükseltti.

Sebastian Szymanski'den skorer form grafiği

Rennes cephesinde maça ilk 11'de başlayan Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski takımının ilk golüne imza atarken, konuk ekibin ikinci golünü Boulaye Dia kaydetti. Sahadan mağlubiyetle ayrılan Rennes de 14 puanda kaldı. Nice deplasmanında da fileleri havalandıran Szymanski, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Strasbourg mücadelesinde 2 gol atan Polonyalı futbolcu, bu sezon Rennes formasıyla Ligue 1 ve Avrupa Ligi dahil çıktığı 10 maçta toplam gol sayısını 4'e yükseltti.