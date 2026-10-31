Aziz Yıldırım toplantıda konuşmadı ama aklındaki isim ortaya çıktı
İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için çalışmalar sürüyor. Dün yapılan yönetim kurulu toplantısında adaylarla yapılan görüşmeler değerlendirildi. Yeni hoca için gözler Aziz Yıldırım'a çevrilirken, başkanın aklındaki ismin de belli olduğu aktarıldı.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin sona ermesinin ardından başlayan teknik direktör arayışı devam ediyor.
Sarı-lacivertli yönetim, milli maçlar nedeniyle liglere verilecek araya kadar takımın yardımcı antrenör Dirk Kuyt yönetiminde çalışmasına karar verdi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yönetim kurulunun son toplantısında teknik direktör adaylarıyla yürütülen görüşmeler de ele alındı. Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, adaylarla yaptıkları müzakerelerin sonuçlarını yöneticilere aktardı. İkilinin, hangi isimlerin göreve daha yakın olduğunu ve kimlerin teklife neden sıcak bakmadığını ayrıntılarıyla anlattığı belirtildi.
Toplantıda yöneticiler teknik direktör adayları hakkındaki görüşlerini paylaşırken Başkan Aziz Yıldırım'ın herhangi bir isim üzerinde durmadığı ve düşüncesini açıklamadığı öne sürüldü. Yıldırım'ın değerlendirmeleri dinledikten sonra son kararını vereceği ve seçtiği teknik adamı takımın başına getirmek için harekete geçeceği ifade edildi.
Haberde, kısa sürede başarıya ulaşma hedefi nedeniyle Aykut Kocaman'ın yeniden göreve getirilmesinin beklendiği aktarıldı.
Aziz Yıldırım, derbi öncesi Divan Kurulu toplantısında, “İsmail Kartal benim kafamda yoktu. Aykut Kocaman’ı getirmemek için her gittiğim toplantıda çıkıp laflar söylediniz” açıklamasıyla gönlünde yatan ismin hep Kocaman olduğunu itiraf etmişti.