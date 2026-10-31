Aziz Yıldırım toplantıda konuşmadı ama aklındaki isim ortaya çıktı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yönetim kurulunun son toplantısında teknik direktör adaylarıyla yürütülen görüşmeler de ele alındı. Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, adaylarla yaptıkları müzakerelerin sonuçlarını yöneticilere aktardı. İkilinin, hangi isimlerin göreve daha yakın olduğunu ve kimlerin teklife neden sıcak bakmadığını ayrıntılarıyla anlattığı belirtildi.