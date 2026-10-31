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Sürücülere müjde: 20 dakikalık güzergâh 5 dakikaya düşüyor

Sürücülere müjde: 20 dakikalık güzergâh 5 dakikaya düşüyor

09:35, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 09:41, 31/10/2026, Cumartesi
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Sürücülere müjde: 20 dakikalık güzergâh 5 dakikaya düşüyor

Erzurum ile Rize arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yolunun 9 kilometrelik bölümü bugün trafiğe açılıyor. Yeni güzergâhla birlikte 20 dakika süren yolculuk yalnızca 5 dakikaya inecek, sürücüler zamandan önemli ölçüde tasarruf edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum - Rize yolu üzerinde inşa edilen Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi'ndeki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum - Rize yolu üzerinde inşa edilen Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi'ndeki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Erzurum'un, Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz limanlarına, sınır kapılarına ve lojistik merkezlere bağlayan stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Uraloğlu, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Erzurum'un, Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz limanlarına, sınır kapılarına ve lojistik merkezlere bağlayan stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Uraloğlu, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Uraloğlu, Erzurum'u Rize'ye bağlayan kuzey-güney aksında inşa ettikleri 3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü Dallıkavak Tüneli ile özellikle kış aylarında kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçeceklerine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımıza daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanı sunacağız. Söz konusu tünelle birlikte toplam 9 kilometrelik kesimi de hizmete açıyoruz" dedi.

Uraloğlu, Erzurum'u Rize'ye bağlayan kuzey-güney aksında inşa ettikleri 3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü Dallıkavak Tüneli ile özellikle kış aylarında kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçeceklerine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımıza daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanı sunacağız. Söz konusu tünelle birlikte toplam 9 kilometrelik kesimi de hizmete açıyoruz" dedi.

"8 KESKİN VİRAJ DEVRE DIŞI KALACAK"

Tünelin yanı sıra bağlantı yollarının 5,9 kilometrelik bölümünde çalışmaların tamamlandığını aktaran Uraloğlu, 21,3 kilometrelik kesimde ise çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"8 KESKİN VİRAJ DEVRE DIŞI KALACAK"Tünelin yanı sıra bağlantı yollarının 5,9 kilometrelik bölümünde çalışmaların tamamlandığını aktaran Uraloğlu, 21,3 kilometrelik kesimde ise çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli ile mevcut yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselttiklerine işaret ederek, 2 bin 349 metre rakımlı Dallıkavak Geçidi'ni içeren mevcut güzergahın yerine daha düşük kotta yeni bir geçiş sağladıklarını bildirdi.

Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli ile mevcut yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselttiklerine işaret ederek, 2 bin 349 metre rakımlı Dallıkavak Geçidi'ni içeren mevcut güzergahın yerine daha düşük kotta yeni bir geçiş sağladıklarını bildirdi.

Yüksek eğimli ve 8 keskin virajın bulunduğu mevcut yol kesimini devre dışı bırakarak güzergahı 190 metre daha düşük kota taşıdıkları bilgisini veren Uraloğlu, "Dallıkavak Tüneli ile mevcut güzergahı 4,6 kilometre kısaltarak seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya indireceğiz. Yıllık 76,7 milyon lira zamandan, 27 milyon lira akaryakıttan olmak üzere 103,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salımını da yıllık 1334 ton azaltacağız" ifadelerini kullandı.

Yüksek eğimli ve 8 keskin virajın bulunduğu mevcut yol kesimini devre dışı bırakarak güzergahı 190 metre daha düşük kota taşıdıkları bilgisini veren Uraloğlu, "Dallıkavak Tüneli ile mevcut güzergahı 4,6 kilometre kısaltarak seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya indireceğiz. Yıllık 76,7 milyon lira zamandan, 27 milyon lira akaryakıttan olmak üzere 103,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salımını da yıllık 1334 ton azaltacağız" ifadelerini kullandı.

"ULAŞIM AKSINI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Dallıkavak Tüneli'nin, 2018 yılında hizmete açılan Ovit Tüneli ve yapımı devam eden Kırık Tüneli ile birlikte Erzurum-Rize güzergahının önemli parçalarından birini oluşturduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"ULAŞIM AKSINI GÜÇLENDİRİYORUZ"Dallıkavak Tüneli'nin, 2018 yılında hizmete açılan Ovit Tüneli ve yapımı devam eden Kırık Tüneli ile birlikte Erzurum-Rize güzergahının önemli parçalarından birini oluşturduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Erzurum-Rize yolunun tamamında yürüttüğümüz çalışmalarla Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan ulaşım aksını güçlendiriyoruz. Mevcut durumda 248 kilometre olan güzergahı, tüm çalışmalarımızın tamamlanmasıyla 52 kilometre kısaltarak 196 kilometreye indireceğiz. Karadeniz sahil yolunun Rize kesiminden Erzurum, Bingöl ve Diyarbakır'a uzanan kuzey-güney aksında kesintisiz bölünmüş yol konforu sağlayacağız."

"Erzurum-Rize yolunun tamamında yürüttüğümüz çalışmalarla Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan ulaşım aksını güçlendiriyoruz. Mevcut durumda 248 kilometre olan güzergahı, tüm çalışmalarımızın tamamlanmasıyla 52 kilometre kısaltarak 196 kilometreye indireceğiz. Karadeniz sahil yolunun Rize kesiminden Erzurum, Bingöl ve Diyarbakır'a uzanan kuzey-güney aksında kesintisiz bölünmüş yol konforu sağlayacağız."
Başlıklar :Dallıkavak TüneliErzurumRize
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