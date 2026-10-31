Üçüncü çeyrek geliri 25 milyar dolar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026'nın üçüncü çeyrek ve ilk 9 aylık turizm sonuçlarını dün Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Ersoy, Türkiye'nin üçüncü çeyrek turizm gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon dolara yükseldiğini bildirdi. Ocak-eylül döneminde ise gelirin yüzde 2,4 artışla 51 milyar 278 milyon dolara ulaştığını belirten Ersoy, böylece hem üçüncü çeyrekte hem de yılın ilk 9 ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek turizm gelirine ulaşıldığını kaydetti. Yıl sonu için belirlenen 65 milyar dolarlık turizm geliri hedefinin yaklaşık yüzde 79'u ilk 9 ayda gerçekleştirildi.

49 MİLYON TURİSTİ AĞIRLADIK

Ersoy, 2026'nın üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin 23 milyon 374 bin ziyaretçi ağırladığını, yılın ilk 9 ayında Türkiye'yi ziyaret eden toplam kişi sayısının ise 49 milyon 132 bine ulaştığını açıkladı. Ocak-eylül döneminde Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkelerin Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık olduğunu aktaran Ersoy, Rusya'dan 5 milyon 700 bin, Almanya'dan 5 milyon 170 bin, Birleşik Krallık'tan ise 3 milyon 200 bin ziyaretçinin geldiğini bildirdi. Ziyaretçilerin ortalama kalış süresinin üçüncü çeyrekte 10,69 gece, ilk 9 ayda ise 10,34 gece olduğunu belirten Bakan Ersoy, tüm ziyaretçiler için ilk 9 ayda kişi başı ortalama gecelik harcamanın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 107,7 dolara yükseldiğini kaydetti. Üçüncü çeyrekte kişi başı gecelik harcamanın 106,9 dolar olduğunu aktaran Ersoy, ocak-eylül döneminde yabancı ziyaretçilerin kişi başı ortalama gecelik harcamasının 119,9 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ise 72,2 dolar olduğunu ifade etti.

TURİZMDE KRİZLERE KARŞI DİRENÇ

Küresel ve bölgesel gelişmelerin uluslararası seyahat hareketliliğini etkilemeye devam ettiğini belirten Ersoy, bölgedeki çatışmaların, hava sahalarının kullanımına yönelik kısıtlamaların ve artan ulaşım maliyetlerinin turizm sektörü üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Türkiye'nin bu gelişmelere rağmen turizm altyapısı, uluslararası ulaşım bağlantıları ve hizmet kalitesiyle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürdüğünü aktaran Ersoy, sektörün krizlere karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla yürütülen çalışmaların sonuçlarını aldıklarını kaydetti. Bazı hatlarda seferlerin askıya alınmasının, uçuş güzergahlarının değişmesinin ve bağlantılı seyahatlerin zorlaşmasının turizm hareketliliğini etkilediğini anlatan Ersoy, şöyle konuştu: "Türkiye, yürüttüğü çalışmalarla bir istikrar adası olarak öne çıkmaktadır. Uluslararası ulaşım bağlantılarımız, turizm altyapımız ve hizmet kalitemizle dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi ağırlamayı sürdürüyoruz."

10 Yeni mini diziyle 10,5 milyar gösterim

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, TGA aracılığıyla uluslararası yayın kuruluşlarında Türkiye'nin görünürlüğünü koruduklarını ifade etti. Dijital kampanyalarla 74 ülkede 7,1 milyar gösterime ulaştıklarını bildiren Ersoy, Türk dizilerinin dünyadaki etkisini turizmin tanıtımına taşıdıklarını vurguladı. Ersoy, Kapadokya, Bodrum, İzmir, Ankara, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz'i konu alan yeni yapımlarla mini dizi modelini genişlettiklerini, 2025-2026'da yayımlanan 10 mini dizinin 10,5 milyar gösterime ulaştığını açıkladı.

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