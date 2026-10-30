Elektrik faturalarında yeni dönem: EPDK yeni kararı duyurdu milyonlarca abonenin faturası değişiyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiren kritik bir karara imza atarak elektrik tüketimindeki sübvansiyon limitini yeniden belirledi. Alınan kararla birlikte, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere son kaynak tedarik tarifesi limiti yıllık 3 bin kilovatsaate düşürüldü. Türkiye genelindeki yaklaşık 6,5 milyon mesken abonesini doğrudan etkileyecek olan bu düzenlemeyle, aylık ortalama 820 TL ve üzeri fatura ödeyen tüketiciler yüksek tüketimli gruba dahil edilecek.