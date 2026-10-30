Araç sahipleri bu tarihe dikkat: Tabela yeniden değişiyor
Kasım ayının girmesiyle uygulanacak ÖTV artışı, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litresine 4,15 TL, motorinin litresine ise 3,60 TL zam yapılması öngörülüyor. İşte detaylar...
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar ve ÖTV artışları sürücülerin gündemindeki yerini koruyor.
Petrol fiyatları, döviz kuru ve ÖTV’deki kademeli artışın etkisiyle akaryakıt ürünlerine peş peşe zam geliyor.
Sektör kaynaklarından edinilen net bilgilere göre; KDV artışı dahil olmak üzere benzinin litre fiyatına 4 lira 15 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 60 kuruş zam yapılması bekleniyor.
AKARYAKITA ZAM NE ZAMAN GELECEK?
Söz konusu artışların 31 Ekim Cumartesi gecesini 1 Kasım Pazar gününe bağlayan gece saat 00.00 itibarıyla pompaya yansıması bekleniyor. Dağıtım şirketlerinin resmi güncellemeleri doğrultusunda zamlı tarifeler tüm Türkiye genelinde geçerli olacak.
OTOGAZA DA ZAM BEKLENİYOR
Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanacak yükselişin ardından LPG otogaz fiyatlarına da zam geleceği öğrenildi.
Otogaza yapılacak artışla birlikte tüm akaryakıt kalibrelerinde fiyatlar yukarı yönlü güncellenmiş olacak.