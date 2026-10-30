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Oğlunun tavsiyesiyle yetiştirdi: Yarım kilosunu 400 liradan satıyor

Oğlunun tavsiyesiyle yetiştirdi: Yarım kilosunu 400 liradan satıyor

12:29, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 12:32, 30/10/2026, Cuma
IHA
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Oğlunun tavsiyesiyle yetiştirdi: Yarım kilosunu 400 liradan satıyor

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Necla Akdoğan, 4 yıl önce oğlunun tavsiyesi üzerine yayla evinin bahçesine diktiği aronya meyvesinin hasadını gerçekleştirdi. Hasat ettiği meyvelerin bir kısmını kurutan, bir kısmından ise reçel ve meyve suyu yapan Akdoğan, reçelin yarım kilosunu 400 liradan satıyor.

Osmaniye’nin Bahçe ilçesine bağlı Örencik köyünde yaşayan Necla Akdoğan, 4 yıl önce oğlunun önerisiyle yayla evinin bahçesinde aronya yetiştiriciliğine başladı. Bahçesindeki 2,5 dönümlük araziye 400 kök aronya fidanı diken Akdoğan, özenle bakımını yaptığı bitkilerin meyvelerini hasat etmeye başladı. Antioksidan bakımından zengin olmasıyla bilinen ve son yıllarda Türkiye’de üretimi yaygınlaşan aronya, Osmaniye’nin yayla kesiminde de yetiştiriliyor.

Osmaniye’nin Bahçe ilçesine bağlı Örencik köyünde yaşayan Necla Akdoğan, 4 yıl önce oğlunun önerisiyle yayla evinin bahçesinde aronya yetiştiriciliğine başladı. Bahçesindeki 2,5 dönümlük araziye 400 kök aronya fidanı diken Akdoğan, özenle bakımını yaptığı bitkilerin meyvelerini hasat etmeye başladı. Antioksidan bakımından zengin olmasıyla bilinen ve son yıllarda Türkiye’de üretimi yaygınlaşan aronya, Osmaniye’nin yayla kesiminde de yetiştiriliyor.

Bahçesinde yetiştirdiği aronya meyvelerini dalından tek tek toplayan Akdoğan, hasat ettiği ürünlerin bir bölümünü kuruturken bir bölümünden ise reçel ve meyve suyu yapıyor. Hazırladığı aronya reçelinin yarım kilogramını 400 liradan satışa sunan Akdoğan, elde ettiği ürünleri değerlendirerek aile ekonomisine katkı sağlıyor. Oğlunun tavsiyesiyle başladığı aronya yetiştiriciliğini sürdüren Akdoğan, alternatif tarım ürünlerinden gelir elde ediyor.

Bahçesinde yetiştirdiği aronya meyvelerini dalından tek tek toplayan Akdoğan, hasat ettiği ürünlerin bir bölümünü kuruturken bir bölümünden ise reçel ve meyve suyu yapıyor. Hazırladığı aronya reçelinin yarım kilogramını 400 liradan satışa sunan Akdoğan, elde ettiği ürünleri değerlendirerek aile ekonomisine katkı sağlıyor. Oğlunun tavsiyesiyle başladığı aronya yetiştiriciliğini sürdüren Akdoğan, alternatif tarım ürünlerinden gelir elde ediyor.

Aronya meyvesi fazla bakım istemiyor yormuyor diyen Necla Akdoğan, "Oğlum araştırdı 4 yıl önce ektik. Çok faydalı olduğunu söyledi. Fidanlarını aldı, getirdi. Ben de burada işçiliğini, ekimini yaptım, 2 buçuk dönüm yerimiz var 400 kök ektik. Olgunlaşmaya başlayınca ilgileniyoruz bakımı çok kolay ilk yıl çok fazla ürün alamadım ilerleyen yıllarda verim arttı. Bu yıl daha çok aldım 400-450 kiloya yakın verim aldım. Buranın iklimine uydu biz çok merak ediyorduk ektiğimizde çiçeğini ama iyi oldu." diye konuştu.

Aronya meyvesi fazla bakım istemiyor yormuyor diyen Necla Akdoğan, "Oğlum araştırdı 4 yıl önce ektik. Çok faydalı olduğunu söyledi. Fidanlarını aldı, getirdi. Ben de burada işçiliğini, ekimini yaptım, 2 buçuk dönüm yerimiz var 400 kök ektik. Olgunlaşmaya başlayınca ilgileniyoruz bakımı çok kolay ilk yıl çok fazla ürün alamadım ilerleyen yıllarda verim arttı. Bu yıl daha çok aldım 400-450 kiloya yakın verim aldım. Buranın iklimine uydu biz çok merak ediyorduk ektiğimizde çiçeğini ama iyi oldu." diye konuştu.

Akdoğan: Bilen 5 kilodan aşağı almıyor


Aronya meyvesini bilmeyenler denemek için bile alıyor diyen Necla Akdoğan, "Bilen 5 kilodan aşağı almıyor. Bilmeyen de denemek için 1 kilo alıyor. Çok tanıdık bir meyve olmadığı için merak ediyorlar. Öyle satışlarımız oluyor. Reçelini yapıyorum, meyve suyunu yapıyorum, kurutuyorum. İsteğe göre değişiyor. Yarım kilosunu 400 liraya veriyorum. Genelde şeker hastaları, bağışıklığı güçlendirdiği düşünüldüğü için de kanser hastaları alıyor." dedi.

Akdoğan: Bilen 5 kilodan aşağı almıyorAronya meyvesini bilmeyenler denemek için bile alıyor diyen Necla Akdoğan, "Bilen 5 kilodan aşağı almıyor. Bilmeyen de denemek için 1 kilo alıyor. Çok tanıdık bir meyve olmadığı için merak ediyorlar. Öyle satışlarımız oluyor. Reçelini yapıyorum, meyve suyunu yapıyorum, kurutuyorum. İsteğe göre değişiyor. Yarım kilosunu 400 liraya veriyorum. Genelde şeker hastaları, bağışıklığı güçlendirdiği düşünüldüğü için de kanser hastaları alıyor." dedi.
Başlıklar :Necla AkdoğanOsmaniyeBahçe
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