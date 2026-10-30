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Ak Lease Proparco ile 50 milyon euroluk kredi anlaşmasına imza attı

Ak Lease Proparco ile 50 milyon euroluk kredi anlaşmasına imza attı

12:18, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Ak Lease Proparco ile 50 milyon euroluk kredi anlaşmasına imza attı
Ak Lease, Proparco ile imzaladığı 50 milyon euroluk kredi anlaşmasıyla Türkiye’de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarını destekleyecek.

Ak Lease, AFD Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Fransız kalkınma finansmanı kuruluşu Pro-parco ile 50 milyon euro tutarında kredi sözleşmesi imzaladı. Sağlanan kaynak, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılacak.

Ak Lease
, sürdürülebilir yatırımların finansmanına yönelik uluslararası kaynaklarını güçlendirmeye devam ediyor.

Şirket, Proparco ile 50 milyon euro tutarında kredi anlaşmasına imza attı. Yeni imzalanan anlaş-ma kapsamında sağlanan finansman, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına kaynak sağla-yacak.

Ak Lease, uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiği iş birlikleriyle reel sektörün sürdürülebilir dönüşü-münü desteklerken, işletmelerin enerji dönüşümü ve verimlilik odaklı yatırımları için finansmana erişim olanaklarını genişletmeyi hedefliyor.

"Sürdürülebilir dönüşümü uluslararası kaynaklarla desteklemeye devam ediyoruz"

Ak Lease Genel Müdürü Eser Okyay, Proparco ile gerçekleştirilen kredi anlaşmasını şöyle değerlendirdi:

"Sürdürülebilirlik, finansman yaklaşımımızın temel başlıklarından biri. Proparco ile imzaladığımız 50 mil-yon euro tutarındaki kredi anlaşmasıyla yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına verdiğimiz desteği büyütüyoruz.
Uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz iş birlikleri, kaynak yapımızı çeşit-lendirmenin yanı sıra işletmelerin dönüşüm yatırımlarını destekleme kapasitemize de önemli katkı sağlı-yor. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir finansman alanındaki çalışmalarımızı ve uluslararası iş birlik-lerimizi geliştirerek Türkiye’nin enerji dönüşümüne ve reel sektörün uzun vadeli yatırım hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz."
Proparco Avrasya Bölge Direktörü Steven Gardon ise şunları söyledi:
"Proparco ile Ak Lease, yaklaşık 20 yıldır Türk özel sektörünü desteklemeye odaklanan ve özellikle yeşil yatırımlara ağırlık veren uzun so-luklu bir iş birliği yürütüyor. Bu yıl kasım ayında Antalya’da düzenlenecek COP31 yaklaşırken, bu iş birliği, finansal kuruluşların daha sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi hızlandırmak ve işletmelerin iklim değişikli-ğiyle mücadele çabalarını desteklemek üzere harekete geçirilmesinin önemini ortaya koyuyor."

Ak Lease hakkında

  • 1988 yılında Akbank iştiraki olarak kurulan Ak Lease, 35 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye’nin önde gelen finansal kiralama şirketlerinden biridir. Üretimden inşaata, ulaşımdan enerji ve sağlığa kadar birçok sektöre uygun maliyetli finansal kiralama çözümleri sunan şirket, uzun vadeli ve esnek ödeme planlarıyla yatırımları destekleyerek Türkiye’nin geleceği ve kalkınmasında önemli bir rol üstlenmektedir.
  • Türkiye’de leasing sektörünün tescilli ilk sürdürülebilirlik temalı ürünü ECOLease ile çevreci yatırımlara öncülük eden Ak Lease, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, atık ve su yönetimi projelerine finansman sağlamaktadır. İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep ve İzmir’deki toplam 11 şubesiyle faaliyet gösteren Ak Lease; uluslararası ve yerel kuruluşlarla geliştirdiği iş birlikleriyle işletmeler için sürdürülebilir finansman sağlamaya devam etmektedir.
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Başlıklar :ak leasekredi anlaşmasıakbankcop31türkiye
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