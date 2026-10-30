Ak Lease Proparco ile 50 milyon euroluk kredi anlaşmasına imza attı

Proparco Avrasya Bölge Direktörü Steven Gardon ise şunları söyledi:

"Proparco ile Ak Lease, yaklaşık 20 yıldır Türk özel sektörünü desteklemeye odaklanan ve özellikle yeşil yatırımlara ağırlık veren uzun so-luklu bir iş birliği yürütüyor. Bu yıl kasım ayında Antalya’da düzenlenecek COP31 yaklaşırken, bu iş birliği, finansal kuruluşların daha sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi hızlandırmak ve işletmelerin iklim değişikli-ğiyle mücadele çabalarını desteklemek üzere harekete geçirilmesinin önemini ortaya koyuyor."