Doğal gazda yeni dönem başlıyor: Sınırı aşanın faturası cep yakacak işte il il tüketim sınırları
Havaların soğumasıyla birlikte kombiler de yanmaya başlarken, doğal gazda milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiren yeni bir dönem resmen devreye giriyor. Bu kış ilk kez uygulanacak olan kademeli tarife sistemiyle, illere göre belirlenen tüketim limitini aşan vatandaşlar, yalnızca aştıkları kısım için değil, kullandıkları gazın tamamı üzerinden yüksek tarifeden faturalandırılacak. İşte il il belirlenen tüketim sınırları ve faturayı yarı yarıya düşürebilecek kritik tasarruf önlemleri...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 4 Nisan 2026 tarihi itibarıyla hayata geçirilen doğal gazda kademe uygulaması, havaların soğumasıyla birlikte bu kış ilk büyük sınavını verecek. Türkiye genelindeki 21,8 milyon doğal gaz abonesinin yaklaşık yüzde 12'sine denk gelen 2,8 milyon aboneyi doğrudan etkileyecek olan sistemde, 19 milyon hanenin devlet tarafından desteklenmesine devam edilecek.
Kademeyi aşan, tüm tüketimi yüksek fiyattan ödeyecek
Yeni sistemin en çok dikkat çeken ve aboneleri zorlayabilecek kuralı ise faturalandırma mantığında yatıyor. Belirlenen ortalama tüketim limitini (Kademe-1) aşan vatandaşlar, yalnızca sınırı aşan fazla miktar için değil, o ay tükettikleri gazın tamamı için yüksek fiyatlı Kademe-2 tarifesinden ödeme yapmak zorunda kalacak.
Mevcut durumda Hazine tarafından faturalara yüzde 50'nin üzerinde sübvansiyon uygulanıyor. Örneğin, gerçek bedeli 1.000 TL olan bir faturanın 500 TL'si devlet tarafından karşılanıyor. Ancak kademeyi aşan aboneler için bu destek ortadan kalkacak ve faturaların bir anda ikiye katlanma riski doğacak.
Güncel fiyatlandırma nasıl olacak?
Tüketim sınırları içerisinde kalan ve sınırı aşanlar arasındaki fiyat farkı, vergiler eklendiğinde net bir şekilde tabloya yansıyor:
• Kademe-1 (Normal Tüketim): Tüm vergiler (ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli) dâhil metreküp fiyatı 17,79 TL.
• Kademe-2 (Sınırı Aşan Tüketim): Tüm vergiler dâhil metreküp fiyatı 26,73 TL.
• Şehit Aileleri ve Gaziler: Kademesiz desteklemeli ham metreküp fiyatı 5,31 TL.
Soğuk illere pozitif ayrımcılık: İl il Kasım ayı limitleri
Kademe ortalamaları, önceki yılların hava durumu verileri ve yakılan gaz miktarlarına göre özel olarak hesaplandı. Bu nedenle kış aylarının daha sert geçtiği illere yüksek limitler tanınarak pozitif ayrımcılık uygulandı.
Bazı illerimiz için belirlenen Kasım ayı tüketim limitleri şöyle:
• Erzurum: 190,61 metreküp
• Ardahan: 168,65 metreküp
• Ankara: 161,63 metreküp
• Kütahya: 156,52 metreküp
• Hakkari: 156,26 metreküp
• Kars: 146,14 metreküp
• Rize: 101,96 metreküp
• İstanbul: 101,71 metreküp
• Diyarbakır: 74,62 metreküp
• İzmir: 61,43 metreküp
• Antalya: 29,44 metreküp
• Adana: 27,72 metreküp
(Örnek Hesaplama: İstanbul'da kasım ayında 105 metreküp doğal gaz tüketen bir hane, 101,71'lik limiti aştığı için 105 metreküpün tamamını yüksek tarifeden (26,73 TL/m3) ödeyecek.)
Kimler bu uygulamadan muaf tutuluyor?
Yeni düzende ibadethaneler, cemevleri, Kur'an kursları ile şehit aileleri ve gaziler kademe uygulamasının dışında bırakıldı. Temel gıda sağlayıcısı olan ekmek üreticileri de düşük fiyatlı Kademe-1 tarifesinden yararlanmaya devam edecek.
Öte yandan, köy ve kırsal alanlarda sıklıkla görülen, tek sayacı ortak kullanan iki katlı bağımsız haneler, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sekmesine girerek mevcut doğalgaz desteklerinden faydalanmayı sürdürmek için başvuru yapabilecek.
Merkezi sistem kullanıcıları dikkat!
Merkezi sistemle ısınan binalarda hane başına düşen tüketim miktarı, binanın toplam tüketiminin daire sayısına bölünmesiyle bulunacak. Bu durum, apartmandaki bazı hanelerin aşırı tüketiminin, tasarruf yapan diğer haneleri de "Kademe-2" sınırına çekmesi riskini taşıyor.
Doğal Gaz faturasını düşürecek tasarruf tüyoları
Kademeye takılarak yüksek fatura ödemek istemeyen abonelerin, tüketimi yüzde 15-20 oranında düşürebilecek şu basit ama etkili adımları atması uzmanlar tarafından şiddetle tavsiye ediliyor:
• Kombi ve tesisat bakımlarınızı kış tam olarak bastırmadan yetkili servislere yaptırın.
• Evdeki ısı kaybını önlemek için pencerelerde mutlaka ısı yalıtımlı camlar tercih edin ve bina mantolamasını ihmal etmeyin.
• Gündüz saatlerinde güneş alan odaların perdelerini açık tutarak doğal ısıdan maksimum seviyede faydalanın.
• Peteklerin önünü veya üzerini mobilya, mermer ya da kalın perdelerle kapatarak ısı yayılımını engellemeyin.