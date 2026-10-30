



Soğuk illere pozitif ayrımcılık: İl il Kasım ayı limitleri

Kademe ortalamaları, önceki yılların hava durumu verileri ve yakılan gaz miktarlarına göre özel olarak hesaplandı. Bu nedenle kış aylarının daha sert geçtiği illere yüksek limitler tanınarak pozitif ayrımcılık uygulandı.

Bazı illerimiz için belirlenen Kasım ayı tüketim limitleri şöyle:

• Erzurum: 190,61 metreküp

• Ardahan: 168,65 metreküp

• Ankara: 161,63 metreküp