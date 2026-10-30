Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Doğal gazda yeni dönem başlıyor: Sınırı aşanın faturası cep yakacak işte il il tüketim sınırları

Doğal gazda yeni dönem başlıyor: Sınırı aşanın faturası cep yakacak işte il il tüketim sınırları

10:21, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 10:47, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Doğal gazda yeni dönem başlıyor: Sınırı aşanın faturası cep yakacak işte il il tüketim sınırları

Havaların soğumasıyla birlikte kombiler de yanmaya başlarken, doğal gazda milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiren yeni bir dönem resmen devreye giriyor. Bu kış ilk kez uygulanacak olan kademeli tarife sistemiyle, illere göre belirlenen tüketim limitini aşan vatandaşlar, yalnızca aştıkları kısım için değil, kullandıkları gazın tamamı üzerinden yüksek tarifeden faturalandırılacak. İşte il il belirlenen tüketim sınırları ve faturayı yarı yarıya düşürebilecek kritik tasarruf önlemleri...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 4 Nisan 2026 tarihi itibarıyla hayata geçirilen doğal gazda kademe uygulaması, havaların soğumasıyla birlikte bu kış ilk büyük sınavını verecek. Türkiye genelindeki 21,8 milyon doğal gaz abonesinin yaklaşık yüzde 12'sine denk gelen 2,8 milyon aboneyi doğrudan etkileyecek olan sistemde, 19 milyon hanenin devlet tarafından desteklenmesine devam edilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 4 Nisan 2026 tarihi itibarıyla hayata geçirilen doğal gazda kademe uygulaması, havaların soğumasıyla birlikte bu kış ilk büyük sınavını verecek. Türkiye genelindeki 21,8 milyon doğal gaz abonesinin yaklaşık yüzde 12'sine denk gelen 2,8 milyon aboneyi doğrudan etkileyecek olan sistemde, 19 milyon hanenin devlet tarafından desteklenmesine devam edilecek.

Kademeyi aşan, tüm tüketimi yüksek fiyattan ödeyecek

Yeni sistemin en çok dikkat çeken ve aboneleri zorlayabilecek kuralı ise faturalandırma mantığında yatıyor. Belirlenen ortalama tüketim limitini (Kademe-1) aşan vatandaşlar, yalnızca sınırı aşan fazla miktar için değil, o ay tükettikleri gazın tamamı için yüksek fiyatlı Kademe-2 tarifesinden ödeme yapmak zorunda kalacak.

Kademeyi aşan, tüm tüketimi yüksek fiyattan ödeyecek Yeni sistemin en çok dikkat çeken ve aboneleri zorlayabilecek kuralı ise faturalandırma mantığında yatıyor. Belirlenen ortalama tüketim limitini (Kademe-1) aşan vatandaşlar, yalnızca sınırı aşan fazla miktar için değil, o ay tükettikleri gazın tamamı için yüksek fiyatlı Kademe-2 tarifesinden ödeme yapmak zorunda kalacak.

Mevcut durumda Hazine tarafından faturalara yüzde 50'nin üzerinde sübvansiyon uygulanıyor. Örneğin, gerçek bedeli 1.000 TL olan bir faturanın 500 TL'si devlet tarafından karşılanıyor. Ancak kademeyi aşan aboneler için bu destek ortadan kalkacak ve faturaların bir anda ikiye katlanma riski doğacak.

Mevcut durumda Hazine tarafından faturalara yüzde 50'nin üzerinde sübvansiyon uygulanıyor. Örneğin, gerçek bedeli 1.000 TL olan bir faturanın 500 TL'si devlet tarafından karşılanıyor. Ancak kademeyi aşan aboneler için bu destek ortadan kalkacak ve faturaların bir anda ikiye katlanma riski doğacak.

Güncel fiyatlandırma nasıl olacak?

Tüketim sınırları içerisinde kalan ve sınırı aşanlar arasındaki fiyat farkı, vergiler eklendiğinde net bir şekilde tabloya yansıyor:

• Kademe-1 (Normal Tüketim): Tüm vergiler (ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli) dâhil metreküp fiyatı 17,79 TL.

• Kademe-2 (Sınırı Aşan Tüketim): Tüm vergiler dâhil metreküp fiyatı 26,73 TL.

• Şehit Aileleri ve Gaziler: Kademesiz desteklemeli ham metreküp fiyatı 5,31 TL.


Güncel fiyatlandırma nasıl olacak? Tüketim sınırları içerisinde kalan ve sınırı aşanlar arasındaki fiyat farkı, vergiler eklendiğinde net bir şekilde tabloya yansıyor:• Kademe-1 (Normal Tüketim): Tüm vergiler (ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli) dâhil metreküp fiyatı 17,79 TL.• Kademe-2 (Sınırı Aşan Tüketim): Tüm vergiler dâhil metreküp fiyatı 26,73 TL.• Şehit Aileleri ve Gaziler: Kademesiz desteklemeli ham metreküp fiyatı 5,31 TL.


Soğuk illere pozitif ayrımcılık: İl il Kasım ayı limitleri

Kademe ortalamaları, önceki yılların hava durumu verileri ve yakılan gaz miktarlarına göre özel olarak hesaplandı. Bu nedenle kış aylarının daha sert geçtiği illere yüksek limitler tanınarak pozitif ayrımcılık uygulandı.

Bazı illerimiz için belirlenen Kasım ayı tüketim limitleri şöyle:

• Erzurum: 190,61 metreküp

• Ardahan: 168,65 metreküp

• Ankara: 161,63 metreküp

Soğuk illere pozitif ayrımcılık: İl il Kasım ayı limitleri Kademe ortalamaları, önceki yılların hava durumu verileri ve yakılan gaz miktarlarına göre özel olarak hesaplandı. Bu nedenle kış aylarının daha sert geçtiği illere yüksek limitler tanınarak pozitif ayrımcılık uygulandı.Bazı illerimiz için belirlenen Kasım ayı tüketim limitleri şöyle:• Erzurum: 190,61 metreküp• Ardahan: 168,65 metreküp• Ankara: 161,63 metreküp

• Kütahya: 156,52 metreküp

• Hakkari: 156,26 metreküp

• Kars: 146,14 metreküp

• Kütahya: 156,52 metreküp• Hakkari: 156,26 metreküp• Kars: 146,14 metreküp

• Rize: 101,96 metreküp

• İstanbul: 101,71 metreküp

• Diyarbakır: 74,62 metreküp


• Rize: 101,96 metreküp• İstanbul: 101,71 metreküp• Diyarbakır: 74,62 metreküp

• İzmir: 61,43 metreküp

• Antalya: 29,44 metreküp

• Adana: 27,72 metreküp

(Örnek Hesaplama: İstanbul'da kasım ayında 105 metreküp doğal gaz tüketen bir hane, 101,71'lik limiti aştığı için 105 metreküpün tamamını yüksek tarifeden (26,73 TL/m3) ödeyecek.)

• İzmir: 61,43 metreküp• Antalya: 29,44 metreküp• Adana: 27,72 metreküp(Örnek Hesaplama: İstanbul'da kasım ayında 105 metreküp doğal gaz tüketen bir hane, 101,71'lik limiti aştığı için 105 metreküpün tamamını yüksek tarifeden (26,73 TL/m3) ödeyecek.)

Kimler bu uygulamadan muaf tutuluyor?

Yeni düzende ibadethaneler, cemevleri, Kur'an kursları ile şehit aileleri ve gaziler kademe uygulamasının dışında bırakıldı. Temel gıda sağlayıcısı olan ekmek üreticileri de düşük fiyatlı Kademe-1 tarifesinden yararlanmaya devam edecek.

Öte yandan, köy ve kırsal alanlarda sıklıkla görülen, tek sayacı ortak kullanan iki katlı bağımsız haneler, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sekmesine girerek mevcut doğalgaz desteklerinden faydalanmayı sürdürmek için başvuru yapabilecek.


Kimler bu uygulamadan muaf tutuluyor? Yeni düzende ibadethaneler, cemevleri, Kur'an kursları ile şehit aileleri ve gaziler kademe uygulamasının dışında bırakıldı. Temel gıda sağlayıcısı olan ekmek üreticileri de düşük fiyatlı Kademe-1 tarifesinden yararlanmaya devam edecek.Öte yandan, köy ve kırsal alanlarda sıklıkla görülen, tek sayacı ortak kullanan iki katlı bağımsız haneler, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sekmesine girerek mevcut doğalgaz desteklerinden faydalanmayı sürdürmek için başvuru yapabilecek.

Merkezi sistem kullanıcıları dikkat!

Merkezi sistemle ısınan binalarda hane başına düşen tüketim miktarı, binanın toplam tüketiminin daire sayısına bölünmesiyle bulunacak. Bu durum, apartmandaki bazı hanelerin aşırı tüketiminin, tasarruf yapan diğer haneleri de "Kademe-2" sınırına çekmesi riskini taşıyor.

Merkezi sistem kullanıcıları dikkat! Merkezi sistemle ısınan binalarda hane başına düşen tüketim miktarı, binanın toplam tüketiminin daire sayısına bölünmesiyle bulunacak. Bu durum, apartmandaki bazı hanelerin aşırı tüketiminin, tasarruf yapan diğer haneleri de "Kademe-2" sınırına çekmesi riskini taşıyor.

Doğal Gaz faturasını düşürecek tasarruf tüyoları

Kademeye takılarak yüksek fatura ödemek istemeyen abonelerin, tüketimi yüzde 15-20 oranında düşürebilecek şu basit ama etkili adımları atması uzmanlar tarafından şiddetle tavsiye ediliyor:

• Kombi ve tesisat bakımlarınızı kış tam olarak bastırmadan yetkili servislere yaptırın.

• Evdeki ısı kaybını önlemek için pencerelerde mutlaka ısı yalıtımlı camlar tercih edin ve bina mantolamasını ihmal etmeyin.

• Gündüz saatlerinde güneş alan odaların perdelerini açık tutarak doğal ısıdan maksimum seviyede faydalanın.

• Peteklerin önünü veya üzerini mobilya, mermer ya da kalın perdelerle kapatarak ısı yayılımını engellemeyin.


Doğal Gaz faturasını düşürecek tasarruf tüyoları Kademeye takılarak yüksek fatura ödemek istemeyen abonelerin, tüketimi yüzde 15-20 oranında düşürebilecek şu basit ama etkili adımları atması uzmanlar tarafından şiddetle tavsiye ediliyor:• Kombi ve tesisat bakımlarınızı kış tam olarak bastırmadan yetkili servislere yaptırın.• Evdeki ısı kaybını önlemek için pencerelerde mutlaka ısı yalıtımlı camlar tercih edin ve bina mantolamasını ihmal etmeyin.• Gündüz saatlerinde güneş alan odaların perdelerini açık tutarak doğal ısıdan maksimum seviyede faydalanın.• Peteklerin önünü veya üzerini mobilya, mermer ya da kalın perdelerle kapatarak ısı yayılımını engellemeyin.
Başlıklar :doğal gazdoğal gaz faturalarıkademeli tarife sistemigaz tüketim sınırıenerji tasarrufudoğal gaz tarifeleri
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026