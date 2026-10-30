Enerjide kurallar yeniden yazılıyor
AK Parti, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararlarının ardından elektrik üretimi ve LNG tesislerine ilişkin kuralları yeniden düzenleyecek kanun teklifine ilişkin çalışmalarda sona yaklaştı.
Lisanssız elektrik üretim tesislerinin ödeyeceği bedelin hesaplama ölçütleri kanunla belirlenecek. Böylece Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) bedel belirleme yetkisinin sınırları netleşirken üreticilerin karşılaşacağı mali yükümlülüklerin hangi esaslara göre hesaplanacağı da açıklığa kavuşacak.
YETKİLERİN KAPSAMI BELİRGİNLEŞECEK
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapsamında yapılan yarışmaların temel kuralları, katılım şartları ve idarenin yetkileri kanunla düzenlenecek. Enerji piyasasında üreticileri ve yatırımcıları etkileyen mali yükümlülüklerin temel esasları kanunda açıkça gösterilecek, idareye verilen yetkilerin kapsamı ve sınırları belirgin hale getirilecek. Böylece önemli kararların yalnızca idarenin takdirine bırakılmasının önüne geçilerek sektörün daha öngörülebilir kurallarla faaliyet göstermesi amaçlanacak. Yüzer LNG tesislerinin işletilmesi ve yer değiştirmesi sırasında uygulanabilecek istisnaların kapsamı ile şartları da kanunla açıkça gösterilecek.