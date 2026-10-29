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Bakan Uraloğlu Asya ile Avrupa’yı 4 dakikada birbirine bağlayan Marmaray'ın 13 yıllık bilançosunu açıkladı

Bakan Uraloğlu Asya ile Avrupa’yı 4 dakikada birbirine bağlayan Marmaray'ın 13 yıllık bilançosunu açıkladı

10:17, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:40, 29/10/2026, Perşembe
IHA
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Bakan Uraloğlu Asya ile Avrupa’yı 4 dakikada birbirine bağlayan Marmaray'ın 13 yıllık bilançosunu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünde Marmaray’ın da 13’üncü yaşını kutladığını belirterek, hattın açıldığı 29 Ekim 2013 tarihinden bu yana toplam 1,6 milyar yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünde Marmaray’ın 13 yıllık hizmet süresine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "29 Ekim 2013’te hizmete açtığımız Marmaray’ın, Cumhuriyetimizin 103’üncü Yılında 13’üncü Yaşını kutluyoruz" dedi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünde Marmaray’ın 13 yıllık hizmet süresine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "29 Ekim 2013’te hizmete açtığımız Marmaray’ın, Cumhuriyetimizin 103’üncü Yılında 13’üncü Yaşını kutluyoruz" dedi.

"Asya ile Avrupa’yı 4 dakikada birbirine bağlayan Marmaray ile 13 yılda toplam 1,6 milyar yolcuya hizmet verdik"


Marmaray’ın temellerinin Ağustos 2004’te atıldığını söyleyen Uraloğlu, projenin İstanbul’un iki yakası arasındaki ulaşımda dönüşüm sağladığını belirtti. Uraloğlu, "Deniz seviyesinden 60 metre derinliğe ulaşan batırma tüp tünelimizle iki kıtayı demiryoluyla birbirine bağladık. Asya ile Avrupa’yı 4 dakikada birbirine bağlayan Marmaray ile 13 yılda toplam 1,6 milyar yolcuya hizmet verdik" açıklamasında bulundu.


"Asya ile Avrupa’yı 4 dakikada birbirine bağlayan Marmaray ile 13 yılda toplam 1,6 milyar yolcuya hizmet verdik"Marmaray’ın temellerinin Ağustos 2004’te atıldığını söyleyen Uraloğlu, projenin İstanbul’un iki yakası arasındaki ulaşımda dönüşüm sağladığını belirtti. Uraloğlu, "Deniz seviyesinden 60 metre derinliğe ulaşan batırma tüp tünelimizle iki kıtayı demiryoluyla birbirine bağladık. Asya ile Avrupa’yı 4 dakikada birbirine bağlayan Marmaray ile 13 yılda toplam 1,6 milyar yolcuya hizmet verdik" açıklamasında bulundu.

"2026 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 181 milyon yolcumuz Marmaray’ı tercih etti"


Marmaray’ın İstanbul’un toplu ulaşım sistemindeki önemine dikkat çeken Uraloğlu, hattın metro, metrobüs, tramvay ve deniz ulaşımıyla entegre şekilde hizmet verdiğini belirtti.



"2026 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 181 milyon yolcumuz Marmaray’ı tercih etti"Marmaray’ın İstanbul’un toplu ulaşım sistemindeki önemine dikkat çeken Uraloğlu, hattın metro, metrobüs, tramvay ve deniz ulaşımıyla entegre şekilde hizmet verdiğini belirtti.

Uraloğlu, "Halkalı-Gebze arasında 76,6 kilometrelik hat ve 43 istasyonumuzla İstanbullulara kesintisiz ulaşım imkanı sunuyoruz. Marmaray, kent içi ulaşımda sağladığı konfor ve zaman tasarrufuyla vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. 2026 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 181 milyon yolcumuz Marmaray’ı tercih etti. Marmaray, 6 Ekim 2026 tarihinde 762 bin 870 yolcu taşıyarak günlük yolcu sayısında yeni bir rekora imza attı ve kendi rekorunu tazeledi" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, "Halkalı-Gebze arasında 76,6 kilometrelik hat ve 43 istasyonumuzla İstanbullulara kesintisiz ulaşım imkanı sunuyoruz. Marmaray, kent içi ulaşımda sağladığı konfor ve zaman tasarrufuyla vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. 2026 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 181 milyon yolcumuz Marmaray’ı tercih etti. Marmaray, 6 Ekim 2026 tarihinde 762 bin 870 yolcu taşıyarak günlük yolcu sayısında yeni bir rekora imza attı ve kendi rekorunu tazeledi" ifadelerini kullandı.

Günde 289 seferle hizmet veriyor


Marmaray’daki tren işletmeciliğine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Halkalı-Gebze arasında 149, Pendik-Ataköy arasında 140 olmak üzere günde toplam 287 sefer düzenliyoruz. Hafta sonları gece ilave 10 seferle bu sayı 297’ye yükseliyor. Filomuzda 34’ü 10 vagonlu, 20’si 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 tren seti ve 440 vagon bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

Günde 289 seferle hizmet veriyorMarmaray’daki tren işletmeciliğine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Halkalı-Gebze arasında 149, Pendik-Ataköy arasında 140 olmak üzere günde toplam 287 sefer düzenliyoruz. Hafta sonları gece ilave 10 seferle bu sayı 297’ye yükseliyor. Filomuzda 34’ü 10 vagonlu, 20’si 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 tren seti ve 440 vagon bulunuyor" ifadelerine yer verdi.
Başlıklar :abdulkadir uraloğlumarmarayulaştırma ve altyapı bakanlığı
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