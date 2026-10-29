İşte soykırımcı İsrail meclisinin yeni barbarları
10:28, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:42, 29/10/2026, Perşembe
Diğer
İsrail Meclisi Knesset'te yeni dönem
Soykırımcı İsrail’de seçimlerin ardından Knesset’e giren isimlerin Gazze’ye yönelik geçmiş açıklamaları ve eylemleri yeniden gündeme geldi. Gazze’deki çocukları düşman ilan edenlerden insani yardım tırlarını engelleyenlere, Filistinlilerin bölgeden sürülmesini savunanlara kadar çok sayıda tartışmalı isim yeni dönemde parlamentoda görev yapacak.
Terör devleti
İsrail’de gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından sandık sonuçları netleşirken, parlamentoya
(Knesset)giren yeni milletvekillerinin geçmişte kamuoyuna yansıyan aşırı söylemleri ve güvenlik sicilleri dikkat çekti. İsrail iç güvenlik makamlarının daha önce toplumsal açıdan riskli bulduğu isimlerin de aralarında yer aldığı çok sayıda radikal figür meclisteki yerini alacak.Gazze’deki çocukları ve bebekleri hedef alan sözler
Yeni dönemde parlamentoya giren Manhigut Yehudit hareketinin lideri
Moshe Feiglin, Gazze’ye yönelik saldırılar sırasında yaptığı açıklamalarda Gazze’deki her çocuğu ve bebeği düşman olarak nitelendirmiş, bölgede tek bir unsur kalmayana kadar yaşamanın mümkün olmadığını savunan ifadeler kullanmıştı.
Moshe Feiglin
Güvenlik birimlerinin radarındaki isim mecliste
Knesset üyesi seçilen bir diğer isim olan
Hanamel Dorfmanise geçmişteki şiddet içerikli eylemleri ve radikal beyanlarıyla öne çıkıyor. Düğün töreninde elinde bıçaklarla Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini taklit eden hareketler sergileyen Dorfman, İsrail’in kendi güvenlik birimleri tarafından bir dönem toplum için tehlike oluşturan isimler arasında sınıflandırılmıştı.
Hanamel Dorfman
Gazze’ye yönelik şiddet ve yıkım çağrıları
Meclise giren isimlerden
Yitzhak Wasserlauf, Gazzelilere yönelik şiddet çağrılarıyla tanınırken, Tzvika Mor da Gazze’nin altyapısının tamamen çökertilmesi, elektrik, su ve gıda akışının kesilmesi ile yerleşim yerlerinin yıkılması yönündeki beyanlarıyla biliniyor.
Yitzhak Wasserlauf
23 yaşındaki milletvekili Gazze’deki saldırılara katılmış
Seçim sonuçlarıyla birlikte 23 yaşındaki
Yonatan Shalevde milletvekili oldu. ABD’nin Maryland eyaletinden gelerek bir yıl boyunca İsrail ordusu bünyesinde Gazze’deki askerî saldırılara katılan Shalev, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına ve iki devletli çözüm modellerine karşı çıkıyor.
Yonatan Shalev
İnsani yardım tırlarını engelleyen isim de mecliste
Gazze’ye insani yardım taşıyan tırların geçişini engelleyen eylemlerde yer alan
Yulia Malinovskyile daha önce Holokost mağdurlarından sorumlu parlamento komitesinin başkanlığını yürüten Meirav Cohen de meclise giren diğer isimler oldu. Cohen, bölgeye giren insani yardım tırlarına karşı çıkarak Gazzelilerin durumuyla ilgili tartışmalı değerlendirmelerde bulunmuştu.
Yulia Malinovsky
Gazzelileri başka ülkelere gönderme önerisi
Gazzelilerin bölgeden tamamen sürülmesini ve başka ülkelere gönderilmesini savunan
Matan Kahanada seçmen desteğiyle meclisteki yerini alan isimler arasında yer buldu. Kahana, geçmişte yaptığı bir açıklamada, imkânı olması halinde Gazzelileri İsviçre’ye gidecek bir trene bindirerek bölgeden uzaklaştıracağını ifade etmişti.
Matan Kahana
Dünya
Hürmüz Boğazı’nda gemide yangın paniği
Dünya
İspanya'daki tren faciasında vahim ihmal: Telsiz kayıtları sızdı
Dünya
Rusya’dan Odessa Limanı’nda gemi saldırısı
Başlıklar :i̇srail meclisiknessetgazzefilistinseçim