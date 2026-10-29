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İşte soykırımcı İsrail meclisinin yeni barbarları

İşte soykırımcı İsrail meclisinin yeni barbarları

10:28, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:42, 29/10/2026, Perşembe
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İşte soykırımcı İsrail meclisinin yeni barbarları
İsrail Meclisi Knesset'te yeni dönem

Soykırımcı İsrail’de seçimlerin ardından Knesset’e giren isimlerin Gazze’ye yönelik geçmiş açıklamaları ve eylemleri yeniden gündeme geldi. Gazze’deki çocukları düşman ilan edenlerden insani yardım tırlarını engelleyenlere, Filistinlilerin bölgeden sürülmesini savunanlara kadar çok sayıda tartışmalı isim yeni dönemde parlamentoda görev yapacak.

Terör devleti
İsrail
’de gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından sandık sonuçları netleşirken, parlamentoya
(Knesset)
giren yeni milletvekillerinin geçmişte kamuoyuna yansıyan aşırı söylemleri ve güvenlik sicilleri dikkat çekti. İsrail iç güvenlik makamlarının daha önce toplumsal açıdan riskli bulduğu isimlerin de aralarında yer aldığı çok sayıda radikal figür meclisteki yerini alacak.Gazze’deki çocukları ve bebekleri hedef alan sözler
Yeni dönemde parlamentoya giren Manhigut Yehudit hareketinin lideri
Moshe Feiglin
, Gazze’ye yönelik saldırılar sırasında yaptığı açıklamalarda Gazze’deki her çocuğu ve bebeği düşman olarak nitelendirmiş, bölgede tek bir unsur kalmayana kadar yaşamanın mümkün olmadığını savunan ifadeler kullanmıştı.
Moshe Feiglin
Moshe Feiglin

Güvenlik birimlerinin radarındaki isim mecliste

Knesset üyesi seçilen bir diğer isim olan
Hanamel Dorfman
 ise geçmişteki şiddet içerikli eylemleri ve radikal beyanlarıyla öne çıkıyor. Düğün töreninde elinde bıçaklarla Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini taklit eden hareketler sergileyen Dorfman, İsrail’in kendi güvenlik birimleri tarafından bir dönem toplum için tehlike oluşturan isimler arasında sınıflandırılmıştı.
Hanamel Dorfman
Hanamel Dorfman

Gazze’ye yönelik şiddet ve yıkım çağrıları

Meclise giren isimlerden
Yitzhak Wasserlauf
, Gazzelilere yönelik şiddet çağrılarıyla tanınırken, Tzvika Mor da Gazze’nin altyapısının tamamen çökertilmesi, elektrik, su ve gıda akışının kesilmesi ile yerleşim yerlerinin yıkılması yönündeki beyanlarıyla biliniyor.
Yitzhak Wasserlauf
Yitzhak Wasserlauf

23 yaşındaki milletvekili Gazze’deki saldırılara katılmış

Seçim sonuçlarıyla birlikte 23 yaşındaki
Yonatan Shalev
 de milletvekili oldu. ABD’nin Maryland eyaletinden gelerek bir yıl boyunca İsrail ordusu bünyesinde Gazze’deki askerî saldırılara katılan Shalev, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına ve iki devletli çözüm modellerine karşı çıkıyor.
Yonatan Shalev
Yonatan Shalev

İnsani yardım tırlarını engelleyen isim de mecliste

Gazze’ye insani yardım taşıyan tırların geçişini engelleyen eylemlerde yer alan
Yulia Malinovsky
 ile daha önce Holokost mağdurlarından sorumlu parlamento komitesinin başkanlığını yürüten Meirav Cohen de meclise giren diğer isimler oldu. Cohen, bölgeye giren insani yardım tırlarına karşı çıkarak Gazzelilerin durumuyla ilgili tartışmalı değerlendirmelerde bulunmuştu.
Yulia Malinovsky
Yulia Malinovsky

Gazzelileri başka ülkelere gönderme önerisi

Gazzelilerin bölgeden tamamen sürülmesini ve başka ülkelere gönderilmesini savunan
Matan Kahana
 da seçmen desteğiyle meclisteki yerini alan isimler arasında yer buldu. Kahana, geçmişte yaptığı bir açıklamada, imkânı olması halinde Gazzelileri İsviçre’ye gidecek bir trene bindirerek bölgeden uzaklaştıracağını ifade etmişti.
Matan Kahana
Matan Kahana
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Başlıklar :i̇srail meclisiknessetgazzefilistinseçim
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