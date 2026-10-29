İşte soykırımcı İsrail meclisinin yeni barbarları

Knesset’in yeni katilleri

İsrail seçimlerinde, meclise (Knesset) yeni soykırımcılar girdi. Bunlardan biri olan Moşe Zalman Feiglin, “Gazze’deki her çocuk, her bebek birer düşman” demişti. Bir diğer isim düğününde elinde iki bıçakla Filistinlileri öldürüyormuş gibi dans eden Hanamel Dorfman oldu. Knesset’in yeni üyesi Yitzhak Wasserlauf da “Gazzeli bebekleri yakalayın ve onları kayalara çarpın” ifadelerini kullanmıştı.