Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejin Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

ATATÜRK'ÜN MOZOLESİNE ÇELENK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"TÜRKİYE YÜZYILI" VURGUSU

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

Aziz Atatürk, bugün büyük bedeller ödediğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. seneyi devriyesini kutluyoruz. Tarihimize yeni bir istikamet çizen bu önemli günde Zat-ı Âlinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi şükranla yâd ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni, devleti ve milletiyle birlikte müreffeh ve muzaffer yarınlara ulaştırmak için farklı cephelerde, yoğun bir cephede mücadele içindeyiz. Cumhuriyeti henüz ilan edilmemişken Zat-ı Âlinizin 1 Mart 1922 tarihli Büyük Millet Meclisi hitabınızda mündemiç 'Bizi milli davamızı izlemekten yıldırak hiçbir araç, hiçbir kuvvet düşünülemez. Milli davamız bizim hayatımızdır.' sözleri bu ışıkta milli davamız olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Ruhu şad olsun.

Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açılacak.

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