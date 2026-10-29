Stratejik ortaklık ileriye taşınacak

Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine yönelik diplomatik temaslar Ankara’da devam etti. Bu kapsamda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine dün başkente geldi. Erdoğan, konuğunu Ankara Havalimanı’nda karşıladı. Tokayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba asker” diyerek selamladı.

YAKIN DAYANIŞMA SÜRECEK

Tokayev için Külliye'de resmi karşılama töreni düzenlendi. İki lider baş başa görüşmede, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, görüşmede, iki ülkenin Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesindeki ilişkilerini, ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyacak adımlarla güçlendireceklerini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dönem Başkanlığında Aile Meclisi'ne kuvvet kazandıracak hamleler için gayret göstereceğini, Kazakistan ile bu konuda dayanışmanın sürdürüleceğini ifade etti.

'ERDOĞAN EN ETKİLİ LİDERLERDEN'

Tokayev ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kapsamlı reformları başarıyla hayata geçirdiğini belirterek "Türkiye'nin uluslararası alandaki konumu her geçen yıl güçleniyor. Siz, dünyanın en etkili liderlerinden biri olarak tanınıyorsunuz. İlkeli ve kararlı siyasi çizginiz ile barışın ve adaletin korunmasına yönelik aralıksız çabalarınız küresel düzeyde takdir görüyor. Türk halkının saygınlığının gelecekte de artarak devam edeceğine inanıyorum. Kazakistan, Türkiye'yi her zaman desteklemekte ve kardeş Türk halkının elde ettiği tüm başarılardan içtenlikle memnuniyet duymaktadır" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Tokayev'i Antalya'daki COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Erdoğan daha sonra Tokayev onuruna resmi akşam yemeği verdi.

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