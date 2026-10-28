Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Havalimanındaki ilk temasların ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törenle devam eden kritik ziyarette; iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin derinleştirilmesi ile güncel bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırılıyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtmişti.
HAVALİMANINDA KARŞILANDI
İki cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini almasının ardından Tokayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i Ankara Havalimanı'nda karşıladı. Erdoğan ve Tokayev havalimanında bir süre görüştü.
Tokayev için ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni gerçekleştirildi.
Karşılama töreninin ardından liderler başbaşa ve heyetlerarası görüşmelere geçecek. Görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki işbirliği tüm veçheleriyle değerlendirilecek, münasebetlerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.