Mustafa Sarıgül'den 'YENİ Parti' açıklaması: Üyeliğini askıya alacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iki Alman iş adamının kara para aklama ve dolandırıcılık şikayetiyle başlattığı Sarıgül ailesine yönelik soruşturma, gizli tanığın ifşalarıyla dev bir rüşvet sarmalını deşifre etmişti.

Son dalga operasyonda, gözaltına alınan 68 yaşındaki Yeni Partili Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün serbest muhasebecisi Oktay Özkan, Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı dönemindeki rüşvet paralarıyla Titanic Otel'in gizli ortağı olduğu iddiasını ifşa etti.

Sarıgül'ü yaklaşık 30 yıldır tanıdığını ve serbest muhasebeci olarak bir dönem yanında görev yaptığını anlatan Özkan, Mustafa Sarıgül'ün kendisini Titanic Otelleri'nin ortağı Temel Aygün ile tanıştırdığını, Antalya'da Titanic Oteli'ni birlikte açmaları sebebiyle aralarındaki evrak düzenlemeleri ve para transferlerinde kuryelik ve iletişim görevi üstlendiğini anlattı.

"7-8 kez sevkiyat yaptım"

Savcılık sorgusunda para sevkiyatının detaylarını tek tek açıklayan Özkan, "Temel Aygün ile Mustafa Sarıgül ortak olduğu için evrakların düzenlenmesi ve aralarındaki para ilişkileri dolayısıyla iletişim halindeydim. Temel Aygün o dönem paket şeklinde parayı verir, ben de parayı saymadan Mustafa Sarıgül'ün Platin Sitesi'nde bulunan evine götürüp kendisine teslim ederdim." dedi.

Savcılığın para teslimatlarının ne zaman ve kaç kez yapıldığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Özkan, son sevkiyatın 4-5 ay önce gerçekleştiğini belirterek "Tahminim 4-5 ay önce Temel Aygün'ün Taksim'de bulunan oteline giderek çikolata kutusu büyüklüğünde ağzı kapalı para poşetini alıp Mustafa Sarıgül'ün Platin Sitesi'nde bulunan dairesine götürüp teslim ettim." dedi.

Paralar otelin ortaklığıyla ilgiliydi

Yaklaşık 7-8 kez Temel Aygün'den para alarak Mustafa Sarıgül'e teslim ettiğini belirten muhasebeci, "Bu paralar Titanic Otelinin ortaklığıyla ilgiliydi. Her iki taraf da bana güvendiği için aralarında para teslimlerini ben yapardım. Kendi aralarında konuşur, rakamları kendileri tespit edip anlaşırlardı. Bu para teslimleri karşılığında herhangi bir ücret almadım." dedi.

"Sarıgül'ün Titanic Otel'deki gizli ortaklığı yüzde 48"

Gizli tanık "A3M2LK48"in beyanlarında gündeme gelen ve yatırım bedelinin 150 milyon euro olduğu açıklanan Antalya Belek'teki Titanic Deluxe Otel ortaklığı iddiası, Oktay Özkan'ın savcılık sorgusuyla resmiyet kazandı.

Mustafa Sarıgül ile Temel Aygün'ün Belek'te bulunan Titanic Otel'deki ortaklık oranı sorulan serbest muhasebeci. "Benim bildiğim kadarıyla Mustafa Sarıgül'ün yüzde yüzde 48." yanıtını vererek gizli ortaklık oranını deşifre etti.

YENİ Parti Üyeliğini askıya alacak

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yapan Mustafa Sarıgül, soruşturma sonuçlanana kadar YENİ Parti üyeliğinin askıya alınması için partisinin yetkili organlarına başvuracağını bildirdi.