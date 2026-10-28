Brezilya'dan ABD'ye kaçtı

Brezilya’da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin 2. turunu Luiz Inacio Lula da Silva’ya karşı kaybeden ABD ve İsrail destekli aday Flavio Bolsonaro'nun hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına ve pasaport iptal kararına rağmen ABD'ye kaçtığı ileri sürüldü. Brezilya basınındaki haberlere göre, Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'in, kara para aklama soruşturması kapsamında Bolsonaro'dan pasaportlarını teslim etmesi için tanıdığı 24 saatlik süre yerel saatle 11.00'de doldu. Bolsonaro'nun, sabah saatlerinde uygulanan yargı kısıtlamalarına uymayarak gizlilik içinde ülkeden kaçtığı savunuldu. Brezilya Federal Polisi (PF), sürenin dolmasıyla birlikte Bolsonaro'nun hem umuma mahsus hem de diplomatik pasaportlarını resmi olarak iptal etti. Aileye yakın kaynaklar, Bolsonaro'nun pasaport kısıtlaması yürürlüğe girmeden hemen önce gizlilik içinde ABD'ye giden bir uçakla ülkeden ayrıldığını doğruladı. Arjantin basınındaki haberde ise Bolsonaro’nun kara yoluyla Arjantin’e geçtiği ve Florida’ya gitmek üzere buradan uçağa bindiği iddia edildi.

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