Brezilya’da yeniden başkan seçilen Lula da Silva'nın zaferi Gazze'de kutlandı

Lula, 4 Ekim’deki ilk turda Bolsonaro’nun yaklaşık 2,2 milyon oy gerisinde kalmıştı. İlk turda Bolsonaro yüzde 47, Lula yüzde 45 almıştı. Ancak tecrübeli lider Lula üç haftada tabloyu tersine çevirdi. Zafer konuşmasında seçim sürecinde “dışarıdan gelen müdahaleyi aşmak” zorunda kaldıklarını söyledi.

Gazze’deki soykırımı unutmadı

Lula, Gazze’deki saldırılara yönelik en sert eleştirileri dile getiren dünya liderlerinden biri olarak biliniyor. İsrail’in Gazze’deki saldırılarını Hitler’in eylemlerine benzetti. Brezilya’nın Tel Aviv Büyükelçisi’ni geri çağırdı, İsrail’in yeni büyükelçisine onay vermedi ve Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı soykırım davasına müdahil oldu. Lula, bu süreçte sık sık “özgür ve bağımsız bir Filistin” vurgusu yaptı.

Rakibi Flávio Bolsonaro ise, kampanya sürecinde Lula’nın sol elindeki eksik serçe parmağı üzerinden yapılan “dokuz parmaklı” göndermeleri de gündem oldu.

Lula'nın hayatının dönüm noktası: Parmağını kaybettiği gün

Lula’nın eksik parmağı, genç yaşında işçilik yaptığı yıllara dayanıyor. 1964'te São Paulo’da bir otomobil parçası fabrikasında çalışırken sol elinin serçe parmağı presin altında ezildi. Hastane hastane dolaşan Lula’nın parmağı, ulaştığı sağlık kuruluşunda kurtarılmaya çalışılmak yerine kesilerek alındı.

Lula bu olayı yıllardır siyasi kimliğinin bir parçası olarak anlatıyor. Rakiplerinin alay konusu yapmaya çalıştığı bu eksik parmağı, bir işçi sınıfı geçmişinin simgesi olarak sahipleniyor.