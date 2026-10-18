Cezayir’de 'iki tavuk yeter' diyen yetim geline hayallerinin ötesinde düğün yaptılar

Sadece iki tavuk istedi kapısına iki koç getirildi

Genç kızın duygulandıran isteğinin sosyal medyada yayılmasının ardından başlatılan yardım seferberliği kısa sürede tüm ülkeye yayıldı. "İki tavuk" talebiyle yola çıkılan organizasyonda, genç kızın kapısına iki tavuğun yanı sıra iki kurbanlık koç getirildi.

Halkın yoğun desteğiyle gelinin tüm eksikleri eksiksiz bir şekilde giderildi:

En lüks düğün araç tahsis edildi,

Evinin tüm eşyaları baştan sona yenilendi,

Tüm takıları eksiksiz olarak hazırlandı,

Genç çifte bir de Umre ziyareti sözü verildi.

Tüm bu süreçte Cezayir halkı takdir toplayan bir mahremiyet örneği sergiledi; yetim kızın ne yüzü ne de ismi fotoğraf ve videolarda paylaşıldı.

Damat ve davetlilerin Mutluluğu

Çiçeği burnunda damat, yapılan bu jest karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyerek halkın bu örnek davranışına teşekkür etti. Kilometrelerce yol katederek düğüne katılan binlerce vatandaş ise genç çiftin sevinçlerine ortak olarak unutulmaz anlar yaşattı.

Cezayir halkından bir yetim seferberliği daha: Salih’in hikayesi

Cezayir halkının yetimlere sahip çıkma duyarlılığı sadece bu olayla sınırlı değil. Ülkenin Batna bölgesinde yaşayan ve anne-babasını küçük yaşta kaybeden Salih isimli bir başka genç de benzer bir dayanışmaya tanıklık etti.

Kendi imkanlarıyla mütevazı bir düğün yapan Salih’in salona kimsenin gelmemesi üzerine bir mahalle sakini, "Bu yetimi nasıl yalnız bırakırsınız?" diyerek sitem dolu bir video paylaştı. Videonun ardından Cezayir’in 50’den fazla eyaletinden binlerce insan Salih’in düğününe akın etti. En lüks araçlardan oluşan dev konvoylarla sevdiği kızı gelin alan Salih, hayallerinin de ötesinde bir düğünle dünya evine girdi.

Yetimlerin yüzünü güldüren ve insanlık dersi veren Cezayir halkının bu dayanışması, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük takdir topladı.