Ukrayna'ya üzülüp Gazze’deki katliam için "İsrail'in savunmak hakkı" diyen Galkin İstanbul’a geliyor

Muhalefete 'siyasi omurgasızlık' tepkisi: Erdoğan eleştirileri kabul etti, muhalefet yanlışın nöbetini tutuyor

TVNET'te canlı yayınlanan Siyaseten programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilere açık tavrı ve muhalefetin siyasi tutumu gündeme geldi. Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, Erdoğan'ın tabanından gelen uyarı ve eleştirileri önemsemesini siyasi özgüvenin göstergesi olarak değerlendirdi. Muhalefetin ise yanlışları kabul etmek yerine savunmayı tercih ettiğini belirten Çelik, bu yaklaşımı “siyasi omurgasızlık” olarak nitelendirdi. Erdoğan'ın hakaret edilmediği sürece herkesin kendisini eleştirebileceğini ifade ettiğini hatırlatan Çelik, Cumhurbaşkanı'nın seçmen desteğinin yanı sıra tabanının eleştirilerine de değer verdiğini vurguladı. Muhalefette ise benzer bir mekanizmanın bulunmadığını savunan Çelik, daha önce göklere çıkarılan isimlerin siyasi çıkar çatışmaları nedeniyle kısa sürede itibarsızlaştırıldığını söyledi. Programın diğer konuğu Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal da siyasi liderlerin hareket alanlarının sanıldığı kadar sınırsız olmadığını belirtti. Mustafa Kemal döneminden örnekler veren Ünal, liderlerin her istediklerini kolaylıkla hayata geçiremediğini söyledi. Erdoğan'ın iktidarı boyunca çeşitli siyasi ve kurumsal engellerle karşılaştığını vurgulayan Ünal, İnsan ve Medeniyet Hareketi, Hüdayi Vakfı ve Albayrak Medya'nın tutumlarının Cumhurbaşkanı'nın elini rahatlattığını ifade etti.