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Borsa İstanbul’da "yabancı yatırımcı girişi" algısı oluşturularak küçük yatırımcıların yönlendirildiği "bıyıklı yabancı" sisteminin işleyişine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Fon soruşturmasında tutuklanan Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Münir Sarpyener, savcılık sorgusunda sistemin nasıl kurgulandığını ve denetimden nasıl kaçırıldığını tek tek anlattı.

Emirler İngiltere ve İsviçre üzerinden dolaştırılıyor

Sarpyener’in ifadelerine göre sistem, yerli yatırımcıların yurt dışındaki paravan ve aracı yapıları kullanarak kendilerini yabancı kurumsal yatırımcı gibi göstermesi esasına dayanıyor. Süreç, yatırımcının İngiltere merkezli "Gildencrest" adlı şirketin dijital platformunda hesap açmasıyla başlıyor. Sarpyener, bu şirketin müşterilerinin büyük çoğunluğunun Türk olduğunu ve operasyon merkezinin Bodrum’da bulunduğunu belirtti.

Platform üzerinden verilen alım emirleri doğrudan Borsa İstanbul’a iletilmiyor. Emirler önce İngiltere’deki Gildencrest’e, oradan İsviçre merkezli "Century City" adlı yapıya, ardından da aracı kurumlar vasıtasıyla Borsa İstanbul’a ulaşıyor. Bu zincirleme aktarım sayesinde borsa kayıtlarında işlemi yapan gerçek kişi yerine İsviçre merkezli şirket görünüyor. Alınan hisseler ise yatırımcının Türkiye’deki hesabında değil, yurt dışındaki Citibank hesaplarında saklanıyor. Böylece yerli yatırımcı hem kimliğini gizliyor hem de piyasaya "yabancı yatırımcı" görüntüsü veriyor.

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MASAK takibinden kaçış

Sistemin temel amacının denetim mekanizmalarını devre dışı bırakmak olduğuna dikkat çeken Sarpyener, Türkiye’den resmi yollarla gönderilen paraların takip edilebildiğini, ancak yurt dışındaki hesaplarda büyüyen kârların izinin sürülmesinin imkânsız hale geldiğini ifade etti. Kazançların Türkiye’deki hesaplara yansımaması nedeniyle Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve diğer denetleyici kurumların bu para hareketlerini tespit edemediği vurgulandı.

Soruşturma dosyasına giren bir diğer kritik yöntem ise İsviçre ve Lüksemburg’da düzenlenen AMC (Aktif Yönetilen Sertifikalar) sertifikaları oldu. Sarpyener’in "kamuflaj" olarak nitelendirdiği bu yöntemde, yatırımcılar resmi kayıtlarda basit bir borçlanma aracına yatırım yapmış gibi görünürken, yurt dışındaki bu sermaye arka planda doğrudan Borsa İstanbul hisselerine dönüştürülüyor.

Manipülasyon gelirleri bu yapılarda toplanıyor

Savcılığın borsa manipülasyonları ve fonlardan elde edilen haksız menfaatlere ilişkin sorularını da yanıtlayan Sarpyener, söz konusu paraların bu yurt dışı yapılarda toplanma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.

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Hisseleri yükseltmek isteyen ancak kimliğinin ifşa olmasını istemeyen kişilerin, parayı kendi elleriyle değil bu karmaşık ağ üzerinden "bir cebinden diğerine" aktararak piyasa algısını yönettiği kaydedildi. Sistemin merkezindeki aktörler kazançlarını yurt dışında koruma altına alırken, süreçten habersiz şekilde "yabancı alımı" beklentisiyle yatırım yapan küçük yatırımcılar ise fonlarda ve hisselerde büyük kayıplarla karşı karşıya kaldı.