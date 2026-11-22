AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Karşıyaka Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda teşkilat mensuplarına hitap ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’yi eleştiren İnan, Özlale’nin geçmişte gerçekleştirdiği siyasi görüşmeleri kamuoyuna açıkladı.
İNAN: AK PARTİ’YE KATILMAK İÇİN BENİMLE GÖRÜŞTÜ
Toplantıda yaptığı konuşmada Özgür Özel’in Ümit Özlale’yi kendi siyasi hedefleri doğrultusunda kullandığını iddia eden İnan, Özel’in İzmir’den bir milletvekilini mayın eşeği olarak kullandığını ve Özlale’nin de kamera ile mikrofon uğruna buna razı olduğunu ifade etti. Özlale’nin kameralar karşısında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğunu savunan İnan, geçmişteki parti değişikliklerine değinerek sözlerinin arkasında durması gerektiğini söyledi.
Özlale’nin yaklaşık bir buçuk yıl önce AK Parti’ye katılmak amacıyla kendisiyle görüştüğünü belirten İnan, o döneme ilişkin şu ifadeleri kullandı:
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