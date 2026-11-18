Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Adana’ya gerçekleştirdiği ziyarette dikkat çeken açıklamalara imza attı. Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın kentteki programlar sırasında kendisini karşılamamasına kırgınlığını gizleyemeyen Özel, geçmişte verdikleri desteği tek tek hatırlatarak Karalar’a sert sözlerle yüklendi.
"CEZAEVİNDE SAHİP ÇIKTIK"
Zeydan Karalar’ın gözaltına alındığı ve tutuklu bulunduğu süreçte kendisine sonuna kadar sahip çıktıklarını vurgulayan Özgür Özel, aralarındaki soğukluğu şu sözlerle dile getirdi:
Sözlerinin devamında Karalar’ın tavrını "vefasızlık" olarak nitelendiren ve sitemini sürdüren Özel şunları kaydetti:
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