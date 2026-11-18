"Zeydan Başkan gözaltına alındığında da koştuk geldik, kendisine sahip çıktık. İki haftada bir Silivri Cezaevi’nde kendisini ziyaret ettik. Serbest kaldığında şehrinde karşıladık. Gün oldu, 'Nasıl davranmanız gerekiyorsa davranın, biz sizin sonuna kadar arkanızdayız' dedik. Canı sağ olsun, daha sonrasında Zeydan Başkan biz geldiğimizde karşılamadı, uğurlamadı, başka işler yaptı, kendince bir yol seçti ve vefanın bir semt olduğuna inandırmaya çalıştı bizi."