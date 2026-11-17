MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda partililere hitap etti.

Bahçeli'nin açıklamarından satırbaşları;

Hepinizin en kalbi duygularla birlikte selamlıyor iyi dileklerimi sunuyorum. Toplantımızı yurt içinden ve yurt dışında olmak üzere televizyon ekranları sosyal medya platformları ve radyo kanalları aracılığıyla takip eden aziz vatandaşlarımızı gönül ve kültür coğrafyalarımızda var oluş mücadelesi verip kalbi bizimle çarpan aynı düşünce dünyasından beslenip eylemlerine yön tayin eden Türk İslam alemine en halishane duygularımı sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

Değerli milletvekilleri; geçtiğimiz hafta 12 Kasım'da Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırma uğrayan helikopterde 4 silahlı kuvvetleri personelimiz şehit olmuştur. Yine 13 Kasım'da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli bir Mehmetçiğimiz görevi başındayken rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş ve orada şehit olmuştur.

Aziz ruhları şad olsun. Şehadet şerbetini içen şehitlerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve mensubu olmaktan onur duyduğumuz asil milletimize tekrar baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Beş şehidimiz de toprağa değil Necip Türk milletinin kalbine gömülmüştür.

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Biliyoruz ki bu şehitlerimiz de artık milletimizin kalbinde vicdanında ve ortak hafızasında sonsuza kadar yaşayacaklardır bize de onların aziz hatıralarına sahip çıkmak düşmektedir.

Şehitlerimizin uğruna canlarını feda etmekten geri durmadıkları mukaddes değerleri yaşatmak birlik ve dirliğimizi her türlü tehdide karşı korumak en büyük görevimizdir.

"Türkiye küresel diplomasinin merkezi haline geldi"

Öte yandan geçen hafta 9 Kasım 31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı COP31’e ev sahipliği yapmaya başladık. Antalya'da yapılan zirve 20 Kasım'a kadar devam edecek 95 ülkeden 102 Devlet Başkanı’nın katıldığı çok sayıda temsilcinin yer aldığı zirvede Türkiye bir kez daha küresel diplomasinin merkezi haline gelmiş, uluslararası diploması açısından gücünü pekiştirmiştir.

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Zirvede genel itibariyle elektrik, elektrofikasyon, temiz enerji dönüşümü yeşil sanayileşme döngüsel ekonomi iklime dirençli kentler ile iklim finansları gibi konular ele alınmaktadır ve bunlar geleceğimiz için stratejik öneme haizdir. Yaşanabilir bir dünya inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur

Bu bireylerin kurumların ve devletlerin hepsini ortak yükümlülüğümüzdür COP31'inde bu bakımdan önemli sonuçlar vereceğine inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a buradaki konuşmasında dikkat çektiği hususlar ve Türkiye'nin dönem başkanlığındaki sürecindeki ortaya koyduğu hedefler için tebrik ediyorum.

Dönem Başkanlığını devralan Çevre Şehircilik ve İlim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’a özverili çalışmalarından ötürü başarılar diliyorum. Elbette böyle bir küresel organizasyon önemlidir. Ancak yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilir barış ve istikrar da olmazsa olmazdır.

"İsrail saldırıları can almaya devam etmekte"

Yakın coğrafyamıza ve dünyaya bakıldığında insani trajediler etkisini kaybetmeksizin varlığını devam ettirmektedir. Yakın bölgemizde 2014'te Kırım'ın işgali ile başlayan ve 2022'de topyekün bir çatışmaya dönüşen Rusya Ukrayna savaşı halen devam etmektedir. Bu savaş yüksek kayıtlı bir yıpratma mücadelesine dönüşmüşken taraflar arasındaki müzakerelerde de bir sonuca ulaşılmış değildir. Bu durum Türkiye'ye olumsuz etki etmektedir.

Yemen'de 2014'te başlayan iç savaş 2023'te yeniden şiddetlenmiş ve son dönemlerde şiddeti daha da artmıştır. Yemen'deki çatışmalar Ortadoğu'daki güvenlik dengelerini doğrudan olumsuz etkilediği gibi bölgedeki istikrarsızlıklarını da ana sebeplerinden biridir. Şu an için bölge adına bu meselede geniş kapsamlı kısa ve orta vadede bir çözüm umudu da zor gözükmektedir. 2025 ve 2026'da İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırılarıyla başlayan savaş düşük yoğunlukta sürmektedir Bu konuda taraflarca yapılan görüşmelerde halen bir mutabakat sağlanamadığı gibi müzakerelerde de görüş ayrılıkları sürmektedir.

İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışma küresel enerji piyasalarında etkilemekte ve Türkiye'nin güvenliğini de çok boyutlu yansımaları olmaktadır. Diğer taraftan bütün bunların yanında İsrail'in 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıları devam etmektedir. Gazze şehrinde ateşkes yürürlükte olmasına rağmen yapılan saldırılar can almaya devam etmektedir. Resmi verilere göre ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail saldırılarında bin 551 Filistinli hayatını kaybetmiş 5 bin 573 kişi de yaralanmıştır.

Hatta toplam olarak bakıldığında İsrail'in 2023'te Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 544'e yaralı sayısı da 175 bin 692'ye yükselmiştir. Üstelik bu vahşet bütün dünyanın gözü önünde işlenmiştir.

"Bölge huzura kavuşmadıkça bizim huzurlu olmamız imkânsızdır"

Doğrudan tanık olduğumuz ama anlamakta zorlandığımız mücessem kötülük, bugün bölgemize bir hayalet gibi musallat olmuştur. Adeta sistematik bir şiddet sarmalına dönüşmüştür. Bölgemizde hüküm süren kötülük, bizatihi bilinçli bir tercihin, bir iradenin ve bir amaca yönelmiş sistematik stratejinin ürünüdür. Bu kötülük sadece aşırılığın bir örneği değil, şeytansı bir doğanın da temsilidir. Yaşanan bunca hadise, insan onur ve haysiyetini hedef alıp yok sayması bakımından tanımlanamaz ve tarif edilemez bir cinnet hâlidir. Daha doğrusu bu kötülük, insanlığa açılmış bir savaştır.

Hedefi açık ve ortadadır. Müslüman kardeşlerimizin, soydaşlarımızın, anılarımızın, mabetlerimizin, yani tarihsel hafızamızın olduğu bu bölge huzura kavuşmadıkça bizim huzurlu ve mutlu olmamız imkânsızdır. Dünyanın başka bölgelerinde de birçok çatışma vardır. Bunların hepsi toplumlar ve devletler adına can kayıpları, kitlesel zorunlu göçler, ağır ekonomik maliyetler ve kalıcı ekolojik tahribatlar ortaya çıkarmaktadır. Bahsedilen hususlar küresel ticaret ve tedarik zincirlerinin bozulmasına, gıda ve enerji krizlerinin çoğalmasına, uluslararası hukuk sisteminin dejenere olmasına ve güvensizlik ortamının da büyümesine yol açmaktadır.

Dengeli dış politika

Bütün bunlardan mütevellit, barışın olmadığı bir coğrafyada istikrar olmaz. İstikrarın bulunmadığı bir dünyada ise yarınlar değil, ancak ve ancak yıkımlar büyür. Ne adalet filizlenir ne de gelecek inşa edilir. Biz Türkiye olarak Orta Doğu, Kafkasya ve Doğu Avrupa eksenindeki konumumuzla, dünyadaki jeopolitiğimizle küresel krizlerin merkezinde dengeli bir dış politika yürütmek durumundayız. Bu kaçınılmaz bir zorunluluktur.

"İç cephenin önemi çok boyutludur"

Kıymetli milletvekilleri, eğer güçlü bir devlet ve millet yapısı meydana getirir, devlet ve milleti birbiriyle daha fazla kaynaştırırsak üstesinden gelemeyeceğimiz güçlük yoktur. Kenetlenerek bölgesel krizleri aşmak, küresel emperyalizme karşı koymak mümkündür. Tam olarak tarihin bu şekilde tebarüz ettiği sancılı geçiş dönemlerinde devletin anlam sütunları ve dayanakları, milletimizin güvenliği ve refahı, iç cephenin önemi ve değeri tanımlara sığmayacak kadar çok boyutludur. Her devletin içeriye ve dışarıya karşı çeşitli sorumlulukları bulunur. Bir ülkenin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, egemenliğini, ulusal çıkarlarını savunmak ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak dışarıya karşı sorumluluğudur. Devlet içeride ise hukuk düzenini inşa eder, kamu gücünü kullanır, kaynakların adil yönetilmesini sağlar. Millet adına iyi ve erdemli yaşamanın koşullarını oluşturur, vatandaşının güvenliğini ve haklarını korur. Bunların hukuk devleti olma sıfatıyla yapılması, devlet için gerekli bir gerçekliktir.

"Hedef doğruluktan şaşmamaktır"

Türk milliyetçiliği, Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı günden bugüne bütün kolektif tecrübenin yaşatılmasıdır. Bu tecrübenin düşünce dünyamıza kattığı bilgi, duygu ve eylem örtüsü içinde ortaya çıkan kültürel aklın sistematik ifadesidir.

Bugünkü dünya gerçeğinde düşünce sistemlerinin gücü, parçalanmış, koparılmış bir tarih düşüncesine değil, tam aksine kuvvetli tarihsel dayanakları bağlamında tecrübe edilmiş geleneğe dayanır. Birçok temel toplumsal sorunumuzun çözümü için yeni bir şeyler icat etmeye gerek yoktur. Geleneğe bakmak, geleceğimiz için esas olacaktır. İşte bizim Türk milliyetçiliğimizin gücünü, siyasetini tarihsel akla, kültürel akla ve tecrübe edilmiş geleneğe dayandırmamızın temel nedeni budur. Amacımız, tarihsel tecrübeyi ihmal etmeden geleceğe sağlam adımlarla yürümektir.

Geleneğimiz bile bize şunu açık bir şekilde birçok kez göstermiş ve tecrübe ettirmiştir ki ne kadar güçlü olursanız olun, bu gücü ayakta tutan akıldır, ahlaktır, adalettir. Akıl, ahlak ve adalet sarayların ihtişamından daha yüce, orduların gücünden daha kudretlidir. Devlet ancak bunlarla payidar olacaktır. Tarihimizin her sayfası bunun örnekleriyle doludur. Klasik dönem yapımızdan modern devlet anlayışımıza kadar bunlara riayet eden devlet adamlarımız her zaman başarılı olmuş, adlarını tarihe yazdırmışlardır. O zaman bugünkü ideal devlet düşüncemizde bize düşen, siyaset anlayışımızda akıl ve ahlakı esas alıp adaleti öncelemektir. Her daim hakkın ve haklı olanın yanında durup doğruluktan şaşmamaktır.

"Eğitim varoluşun omurgasıdır"

Aziz ülküdaşlarım, siyasette akıl, ahlak ve adalet ne kadar önemliyse bunlar kadar dikkat edilmesi gereken, olmazsa olmaz bir diğer husus da eğitimdir. Öncelikle hakikatin şu olduğu mutlak anlamda kabul edilmelidir. Bir ülkeyi, egemen devleti güçlü kılacak, milleti refah içerisinde yaşatacak olan şey, sağlıklı işleyen bir hukuk sistemi, bir başka ifadeyle adaletin kurumsallaşması olduğu kadar çok iyi bir eğitim sistemidir.

Eğitim, devlet ve milletlerin hayatında değerlerin, düşüncelerin ve varoluşun omurgasıdır. Bu yüzden eğitim sistemimizin tarihsel gerçekliğimiz, değerlerimiz ve varoluş öykümüzle birlikte dünyayla eş güdümlü olması gerekir. Toplumun veya sistemin hedeflediği istendik davranışların kazandırılması süreci olarak ele aldığımızda devletler ve milletler açısından eğitimin iki önemli ve temel işlevi vardır. Bunlardan birincisi, devletin ve özel sektörün talep ettiği yeterliliklere sahip kadroları öğretime tabi tutmaktır. İkincisi ise yine devletin ve toplumun talep ettiği insan tipini, iyi vatandaşı ve şahsiyeti yetiştirmektir. Birinci işlev, bizim eğitim sistemimizde talim ve terbiye olarak tanımladığımız eğitimin talim kısmını, ikinci işlev ise terbiye kısmını ilgilendirmektedir. İkisi birbirini tamamlayan unsurlardır. Eğitimde bu iki sacayağını aynı derecede önemseyerek politikalarımızı buna göre belirlemediğimiz takdirde verdiğimiz eğitimin topal ve eksik kalacağı muhakkaktır. Burada hep birlikte millet olarak cevabını vermek zorunda olduğumuz soru, eğitim yoluyla çocuklarımıza hangi davranışların kazandırılmak istendiği sorusudur.

"Eğitim sistemimizin tekrar ele alınması şarttır"

İçinde bulunduğumuz dijital çağda belli merkezlerin bilinçli faaliyetleri sonucunda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de fazlasıyla bir değerler erozyonu yaşandığı aşikârdır. Günümüzde yaşadığımız hızlı değişim ve bundan kaynaklı olarak değerler dünyasının yeni nesillere aktarılamaması, kültürel kalıpların oluşturulamaması ve var olanların yitimi beraberinde anlam boşluklarını ortaya çıkarmıştır.

Tabiat boşluk kabul etmez ifadesi, her konuda geçerliliğini koruyan oldukça önemli bir beyandır. Sizin bıraktığınız boşluğu yine sizin aleyhinize dolduracak çok sayıda yapının olduğu şüphesizdir. Bugün geçmişinden koparılmış kitleler, anlık zevkleri önceleyen, kendisinden başkasını düşünmeyen, benmerkezci, insan fıtratına aykırı yaşam biçimlerine hapsedilen ve bütün bunlar amaç hâline getirilen yığınlara dönüşmüştür.

Bu durum dünyada ve ülkemizde etkisini artırmaktadır. Unutulmamalıdır ki kendi kavram setimizin olmadığı, başkalarının kavramsallaştırdığı bir düşünme biçimine nesillerimizi teslim etmek çok tehlikelidir. Tarih, kimlik, kültür, din gibi milletimizin anlam dünyasını oluşturan değerleri yük olarak gösteren, bunlara karşı yabancı ve mesafeli duran düşünme biçimlerinin bize vereceği bir şey yoktur.

Kendi tecrübe dünyamızı referans alarak eğitim vermeyip kendi değerler sistemimize uygun davranış beklemek, yanlış öncülden doğru sonuç çıkarma gayretidir ve bu bir gaflettir. Zikretmiş olduğumuz bu sağlam çerçeve bağlamında eğitim sistemimizin sadece kariyer üretme aracı olarak görülmemesi, sorumluluk sahibi, kendisinin ve mensup olduğu milletin değerlerine bağlı, hem talim noktasında yetişmiş hem de terbiye noktasında eksiği olmayan şahsiyetler vücuda getirecek şekilde tekrar ele alınması şarttır. Bu bağlamda atılan adımlar takdire şayandır. Ancak daha da ileriye taşınmalıdır. Belirtilen hususta sorumluluk elbette ki konuyla ilgili yetkiye sahip kurumlardadır.

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