Keçiören'de klesinti kapsamı: Keçiören ilçesinde ise kesinti neredeyse tüm bölgeyi etkileyecek. Yapılan açıklamaya göre kesintiden muaf tutulacak (su verilmeye devam edilecek) mahalleler şunlar:

• Bağlum Sarıbeyler, Bağlum Çalseki, Bağlum Güzelyurt

• Gümüşdere, Hasköy ve Kavacık Subayevleri

Bu 6 mahalle hariç, Keçiören'deki diğer tüm mahallelerde perşembe günü 24 saat boyunca su hizmeti verilemeyecek.