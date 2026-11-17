Başkent Ankara'da yüz binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren kritik bir su kesintisi uyarısı yapıldı. Şehrin altyapısını güçlendirmek amacıyla 40 yıllık dev isale hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmalarının son etabında, iki büyük ilçede sular tam 24 saat boyunca akmayacak. ASKİ tarafından perşembe günü uygulanacağı duyurulan geniş çaplı kesintinin detayları netleşirken, mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar için etkilenecek mahallelerin tam listesi paylaşıldı.
Bölgedeki içme suyu iletim kapasitesini artırmayı hedefleyen ASKİ, yaklaşık 40 yıllık ömrünü tamamlamış ana isale hattında dev bir yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Devam eden projenin son bağlantı aşamasına gelinmesi sebebiyle planlanan kesintinin, perşembe günü başlayacağı ve tam bir gün (24 saat) boyunca devam edeceği bildirildi.
Hangi bölge ve mahalleler etkilenecek?
ASKİ tarafından açıklanan kesinti listesi şu şekilde detaylandırıldı:
Yenimahalle'de kesinti uygulanacak yerler:
• Anadolu, Avcılar, Barıştepe, Burç, Çiğdemtepe
• Ergenekon, Esentepe, Güventepe, Güzelyaka, İvedik Köyü
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