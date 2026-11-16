KKTC'den Rum kesimindeki bayrak provokasyonuna sert tepki: Nefret ve düşmanlık zihniyeti değişmedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) çeşitli gösterilerde Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasına tepki gösterdi.
Bakanlık, iki toplum arasındaki nefret ve düşmanlığın Rum liderliğince körüklendiğini belirtti.
Öğrencilere yoklama genelgesi
KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, GKRY Eğitim Bakanlığının gösterilere katılan öğrencilerden yoklama alınmayacağını belirten resmi bir genelge yayımladığı ve eylemleri doğrudan teşvik ettiği ifade edildi.
Açıklamada bu durumun, nefret ve düşmanlığın bizzat GKRY makamlarınca körüklendiğinin en somut kanıtı olduğu vurgulandı.
Zihniyetin değişmediği vurgusu
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Eylemler iyi komşuluğa yardımcı olmayacak
Açıklamada ayrıca, Kıbrıs'taki iki toplum arasındaki nefret ve düşmanlığı Rum liderliğinin körüklediğine dikkat çekildi.
GKRY'nin bu yöndeki provokatif eylemlerinin Ada'daki iki devletin iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesine ve iş birliği zemini oluşturulmasına yardımcı olmayacağı kaydedildi.
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