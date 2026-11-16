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KKTC'den Rum kesimindeki bayrak provokasyonuna sert tepki: Nefret ve düşmanlık zihniyeti değişmedi

19:08, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 19:20, 16/11/2026, Pazartesi
AA
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KKTC Dışişleri Bakanlığı, GKRY'de Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasına yönelik protesto eylemlerine tepki gösterdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki provokatif eylemlerde Türk bayraklarının yakılmasına tepki gösterdi. Rum Eğitim Bakanlığının eylemlere katılan öğrenciler için yoklama alınmaması yönünde genelge yayımladığı belirtildi. Açıklamada, Rum yönetiminin nefret ve düşmanlığı körüklediği savunularak provokatif eylemlerin Kıbrıs'ta iyi komşuluk ilişkileri ve iş birliğine zarar verdiği ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) çeşitli gösterilerde Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasına tepki gösterdi.

Bakanlık, iki toplum arasındaki nefret ve düşmanlığın Rum liderliğince körüklendiğini belirtti.

Öğrencilere yoklama genelgesi

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, GKRY Eğitim Bakanlığının gösterilere katılan öğrencilerden yoklama alınmayacağını belirten resmi bir genelge yayımladığı ve eylemleri doğrudan teşvik ettiği ifade edildi.

Açıklamada bu durumun, nefret ve düşmanlığın bizzat GKRY makamlarınca körüklendiğinin en somut kanıtı olduğu vurgulandı.

Zihniyetin değişmediği vurgusu

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KKTC'nin kuruluş yıl dönümü gerekçe gösterilerek düzenlenen protesto adı altındaki provokatif eylemlerde bayraklarımızın hedef alınarak yakılması GKRY'deki zihniyetin değişmediğini bir kez daha göstermiştir."

Eylemler iyi komşuluğa yardımcı olmayacak

Açıklamada ayrıca, Kıbrıs'taki iki toplum arasındaki nefret ve düşmanlığı Rum liderliğinin körüklediğine dikkat çekildi.

GKRY'nin bu yöndeki provokatif eylemlerinin Ada'daki iki devletin iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesine ve iş birliği zemini oluşturulmasına yardımcı olmayacağı kaydedildi.


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Başlıklar :kktc dışişleri bakanlığıgkryTürk bayrağıkıbrıs
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KKTC'den Rum kesimindeki bayrak provokasyonuna sert tepki: Nefret ve düşmanlık zihniyeti değişmedi
KKTC Dışişleri Bakanlığı, GKRY'de Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasına yönelik protesto eylemlerine tepki gösterdi.
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